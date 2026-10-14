Το viral trend που αντιμετωπίζει τον Οκτώβριο ως μία δεύτερη Πρωτοχρονιά, χωρίς την ψυχολογική πίεση που αυξάνεται στην αλλαγή του έτους.

Για πολλούς ο μήνας του Οκτωβρίου συνδέεται περισσότερο με τη νέα αρχή απ’ ότι η 1η Ιανουαρίου και η αλλαγή του έτους.

Αυτή ακριβώς την αίσθηση εκφράζει και το viral trend του «October Theory» που αντιμετωπίζει τον συγκεκριμένο μήνα ως μία Πρωτοχρονιά, μία ακόμη ευκαιρία για ανανέωση, επανεκκίνηση και επαναπροσδιορισμό των στόχων, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από την ψυχολογική πίεση που συχνά υπάρχει κατά την αλλαγή του έτους.

Σύμφωνα με την Bisi Gbadamosi, αδειούχο θεραπεύτρια και ιδρύτρια του Mindful Blooms Counseling, η συγκεκριμένη τάση συνδέεται με το γεγονός ότι ο Οκτώβρης δίνει το ιδανικό κίνητρο για να θέσετε νέος στόχους.

«Το October Theory είναι η ιδέα ότι ο Οκτώβριος μπορεί να είναι μια εξαιρετική στιγμή για να αυξήσετε το κίνητρο προς τους στόχους σας χωρίς την πίεση της 1ης Ιανουαρίου».

Σημαντικό είναι ότι η συγκεκριμένη φάση του χρόνου έρχεται μόλις τρεις μήνες πριν από το τέλος της χρόνιας και έτσι ο Οκτώβρης γίνεται η αφορμή για να οργανώσετε την καθημερινότητά σας, να επιστρέψετε στη ρουτίνα σας και να ολοκληρώσετε τις εκκρεμότητες που έμειναν ανοιχτές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

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Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις η επιστροφή στο φθινόπωρο συνδέεται με την μάθηση, την ανάπτυξη και την θέσπιση νέων στόχων.

Σύμφωνα με το vice.com και την Amanda Carnesecchi, Αναπληρώτρια Θεραπεύτρια στο Gateway to Solutions: «Μπορεί να αισθάνεστε μεγαλύτερο κίνητρο αυτή την περίοδο, επειδή από μικρή ηλικία έχουμε συνδέσει το φθινόπωρο με την επιστροφή στο σχολείο, η οποία με τη σειρά της συνδέεται με τους στόχους, τη μάθηση και την προσωπική εξέλιξη».

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τη «Θεωρία του Οκτωβρίου»

Η αλήθεια είναι ότι ο Οκτώβριος προσφέρεται για να αξιολογήσετε ποιες συνήθειες είναι ωφέλιμες και ποιες είναι προτιμότερο να αλλάξουν. Παράλληλα, μπορείτε να θέσετε ρεαλιστικούς στόχους και να δημιουργήσετε μία καθημερινή ρουτίνα άνετη για εσάς, βασισμένη στις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες.

Η Amanda Carnesecchi, επισημαίνει ότι οι μεγάλες αλλαγές που συνήθως επιχειρείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια της Πρωτοχρονιάς μπορεί να δυσκολέψουν την επίτευξη των στόχων, την ίδια ώρα που επιβαρύνουν την ψυχολογία σας.

Αντίθετα, η αξιοποίηση του Οκτωβρίου για έναν πιο συνειδητό επαναπροσδιορισμό μπορεί να μειώσει σημαντικά την πίεση.

Ίσως τελικά δεν χρειάζεται να περιμένετε την 1η Ιανουαρίου για να θέσετε νέους στόχους και να ακολουθήσετε το πρόγραμμα που εσείς δημιουργείτε.

Ο Οκτώβριος και η επιστροφή στην ρουτίνα προσφέρει τα απαραίτητα φώτα για έναν ολικό επαναπροσδιορισμό.