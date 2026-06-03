«Άγιος έρωτας», απόψε στις 22:00.
Η Σοφία επιστρέφει στη Στέρνα και η μία αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη.
Στη χωροφυλακή, ο Βεργάδης ξεκαθαρίζει στον Παύλο ότι δεν έχει πλέον τη στήριξη που πίστευε.
Στο σπίτι των Μαρκόπουλων, η επιστροφή της Σοφίας φέρνει αλυσιδωτές αποκαλύψεις. Μαθαίνει πως ο πατέρας της κρατείται για σοβαρά εγκλήματα, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα αποκαλύπτεται πως η Δώρα είναι ετεροθαλής αδελφή της.
Την ίδια ώρα, η Χλόη και ο Νικόλαος προσπαθούν να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα της σχέσης τους, προβληματισμένοι για το πώς θα τη μοιραστούν με τα παιδιά.
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Παράλληλα, στο μαγαζί της Θάλειας οι υπάλληλοι αποχωρούν αγανακτισμένοι, στιγματίζοντας την οικογένεια. Ο Πέτρος και η Ειρήνη έρχονται ξανά κοντά, αλλά αυτή τη φορά έχουν θεατή έναν άνθρωπο που δεν υπολόγιζαν, γεγονός που απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.
Μέσα σε όλο αυτό το χάος, η Άννα και η Ελένη βιώνουν μια σπάνια στιγμή ευτυχίας. Παράλληλα, ο Νικηφόρος ενισχύει τη δικογραφία εναντίον του Παύλου, προσθέτοντας ένα στοιχείο-κλειδί, που δένει ακόμα περισσότερο την υπόθεση εναντίον του.
Η Σοφία αρχίζει να βλέπει καθαρά
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Ο Μαρκόπουλος είναι μόνος για πρώτη φορά
{https://www.youtube.com/watch?v=EqZPwGMkMik}
Ο Αργύρης μαθαίνει ποιος είναι ο πατέρας της Δώρας
{https://www.youtube.com/watch?v=5oURzW24ub4}