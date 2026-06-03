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Στιγμιότυπα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας».

«Άγιος έρωτας», απόψε στις 22:00.

Η Σοφία επιστρέφει στη Στέρνα και η μία αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη.

Στη χωροφυλακή, ο Βεργάδης ξεκαθαρίζει στον Παύλο ότι δεν έχει πλέον τη στήριξη που πίστευε.

Στο σπίτι των Μαρκόπουλων, η επιστροφή της Σοφίας φέρνει αλυσιδωτές αποκαλύψεις. Μαθαίνει πως ο πατέρας της κρατείται για σοβαρά εγκλήματα, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα αποκαλύπτεται πως η Δώρα είναι ετεροθαλής αδελφή της.

Την ίδια ώρα, η Χλόη και ο Νικόλαος προσπαθούν να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα της σχέσης τους, προβληματισμένοι για το πώς θα τη μοιραστούν με τα παιδιά.

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{https://www.youtube.com/watch?v=e4mEcPTCkzA}

Παράλληλα, στο μαγαζί της Θάλειας οι υπάλληλοι αποχωρούν αγανακτισμένοι, στιγματίζοντας την οικογένεια. Ο Πέτρος και η Ειρήνη έρχονται ξανά κοντά, αλλά αυτή τη φορά έχουν θεατή έναν άνθρωπο που δεν υπολόγιζαν, γεγονός που απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Μέσα σε όλο αυτό το χάος, η Άννα και η Ελένη βιώνουν μια σπάνια στιγμή ευτυχίας. Παράλληλα, ο Νικηφόρος ενισχύει τη δικογραφία εναντίον του Παύλου, προσθέτοντας ένα στοιχείο-κλειδί, που δένει ακόμα περισσότερο την υπόθεση εναντίον του.

Η Σοφία αρχίζει να βλέπει καθαρά

{https://www.youtube.com/watch?v=rIZW2Zc3uw8}

Ο Μαρκόπουλος είναι μόνος για πρώτη φορά

{https://www.youtube.com/watch?v=EqZPwGMkMik}

Ο Αργύρης μαθαίνει ποιος είναι ο πατέρας της Δώρας

{https://www.youtube.com/watch?v=5oURzW24ub4}