Απόψε στις 23:30 το τελευταίο επεισόδιο του «Πόρτο Λεόνε».

Καθηλωτικό το φινάλε απόψε στις 23:30 για την αγαπημένη σειρά του Alpha, «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Η Αλεξάνδρα και ο Ηλίας Καπετανάκος, δηλαδή η Μαρίνα Ασλάνογλου και ο Αλέκος Συσσοβίτης, ήταν προσκεκλημένοι της Κατερίνας Καινούργιου και της «Super Κατερίνα».

Μίλησαν για τους ρόλους τους και όσα πρόκειται να συμβούν στο τελευταίο «πολύ δυνατό επεισόδιο» επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς, ενώ προϊδέασαν το κοινό για μεγάλες ανατροπές. Οι ίδιοι επισήμαναν πως η κατάληξη των ηρώων δεν θα ταυτίζεται απαραίτητα με την έννοια της απόλυτης «δικαιοσύνης» αλλά θα αντανακλά τον ρεαλισμό της ζωής, ενώ έδωσαν και spoiler από όσα θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές στο τελευταίο επεισόδιο.

Η Αλεξάνδρα ήταν η ηρωϊδα που οι τηλεθεατές αγάπησαν να μισούν. «Μπορεί να με αγάπησαν στην αρχή. Τώρα… ακούω πολλά για την Αλεξάνδρα!» λέει η Μαρίνα Ασλάνογλου.

«Η Αλεξάνδρα ήταν πολύ παρορμητική. Αυτό που συνέβη – η δολοφονία του Στράτου- δεν το ξεπέρασε ποτέ η Αλεξάνδρα. Και ο χαρακτήρας της αλλοιώθηκε, από το μίσος της θόλωσε τόσο πολύ που δεν υπολόγιζε τίποτα. Ούτε το ίδιο της το παιδί, τον Αντρέα. Που τον έχει αδικήσει πάρα πολύ… Ο Ηλίας είναι δίκαιος είχε στρατηγική και την εμπειρία».

«Είναι πολύ δύσκολο να κρίνουμε τους ανθρώπους τώρα, για το πως αντιδρούσαν το 1964….. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και επίσης δεν είμαστε και το δικαστήριο του λαού» σύμφωνα με τον Αλέκο Συσσοβίτη. «Εμείς καλούμαστε να καταγράψουμε αυτούς τους ανθρώπους και όχι να τους κρίνουμε τόσο αυστηρά», δήλωσε ο ίδιος.

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«Νομίζω ότι η Αλεξάνδρα είναι υπερευαίσθητη και φτάνει εκεί που φτάνει. Ίσως η μεγάλη της ευαισθησία την έχει φτάσει να λειτουργήσει όπως λειτουργεί. Ο Ηλίας από την άλλη, έχει «παραγγείλει» αρκετούς φόνους. Δεν είναι και το καλύτερο παιδί. Επειδή έχει μια ευαισθησία στα δικά του παιδιά, τον Στράτο και τώρα στη Λιάνα, δε σημαίνει ότι είναι καλός άνθρωπος. Ο καθένας πράττει ανάλογα με την ανάγκη κι η ανάγκη καθορίζει τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Και ισχύει και για την Αλεξάνδρα και για τον Ηλία... Να κατηγορήσουμε και τον Αντρέα. Γιατί αυτό το παιδί που λέμε ότι δεν το φροντίσαμε και δεν το χαϊδέψαμε όπως τον μεγάλο μας γιο, έρχεται και κρεμάει ολόκληρη την οικογένεια… Είναι δυνατόν να προδώσει τη μαμά και τον μπαμπά που έχουν όπλα μέσα στο σπίτι;».

Η Αλεξάνδρα και ο Ηλίας αγαπήθηκαν;

«Είναι και οι δύο Μανιάτες. Ένας μεγάλος έρωτας τους έδεσε. Η Αλεξάνδρα ήξερε πολύ καλά ποιον παντρεύτηκε» σημειώνει ο Αλ. Συσσοβίτης: «Ήξερα πολύ καλά ποιον παντρεύτηκα. Ήξερα πολλά πράγματα για τη δουλειά του, για το τι κάνει, για το ότι είναι στη νύχτα, με γυναίκες. Οπότε αυτό το δέχεσαι από την πρώτη στιγμή. Δεν πας να αλλάξεις έναν άνθρωπο, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι και η Αλεξάνδρα, με έναν τρόπο, ήταν διαφορετική από τις άλλες γυναίκες της εποχής εκείνης» προσθέτει η Μ. Ασλάνογλου.

Τελικά, ο μόνος που ένοιαζε την Αλεξάνδρα ήταν ο Στράτος; ‘Ο,τι συνέβη «έγινε τόσο ακαριαία… Όντως η Αλεξάνδρα είχε τεράστια αδυναμία στον Στράτο. Δεν μπόρεσε να διαχειριστεί, να συνειδητοποιήσει, να πενθήσει, να ξεπεράσει» τη δολοφονία του «γι αυτό κι έκανε καιρό να πάει στο μνήμα του. Δεν είχε πάει παρά μόνο στην εκκλησία. Δεν μπορούσε να δεχτεί ότι πέθανε το παιδί της με αυτό τον τρόπο», εξηγεί η Μ. Ασλάνογλου.

Σχετικά με το τέλος του Ηλία Καπετανάκου ο Αλ. Συσσοβίτης τονίζει ότι: «Δεν ξέρω αν έχει μεγάλη σημασία πώς θα ήθελα να καταλήξει. Εγώ γενικά σε όλη τη σειρά είχα μια αντίδραση ότι θα ‘πρεπε ο Ηλίας να ‘χει πάρει τα ηνία και να κάνει πράγματα που δεν έκανε. Αλλά με κέρδισε ο σεναριογράφος που τον έκανε πολύ πιο στωικό, πιο γενναιόψυχο, αν θες, σε μερικά πράγματα. Κάθισε πίσω, δέχτηκε από την Αλεξάνδρα να μην του πει ποιο είναι το πλάνο και η πορεία της, το δέχτηκε, άρα εδώ κρίνεται κι η σχέση μας. Δεν είχα αποφασίσει ότι θα έπρεπε να καταλήξει έτσι ή αλλιώς. Μια εκδοχή που είχαμε ήταν να γίνει ένας γενικός πανικός που μπορεί και να τον δούμε απόψε…. Δεν είχα μια θέση πάντως ότι αυτό έπρεπε να κάνει ο Ηλίας και δεν έχει καμία σημασία αν είχα εγώ θέση ή όχι» τονίζει ο ηθοποιός.

Αλεξάνδρα ή Ρίτα; «Και τις δύο ο Ηλίας τις αγαπάει εξίσου, με διαφορετικό τρόπο».

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Η έλευση της Λιάνας τον «άλλαξε, σε σχέση με τον τρόπο που βλέπει τις γυναίκες…. Βασικά τον άλλαξε ο θάνατος του Στράτου κι άρχισε να αναθεωρεί και να βλέπει τα πράγματα από άλλη ηθική αξία. Οπότε έγινε πολύ συναισθηματικός. Μετά ήλθε και η κόρη… και, ναι, συνέβαλε και τα ν’ αλλάξει».

Από την πλευρά της η Μαρίνα Ασλάνογλου αναφέρθηκε στην πορεία της Αλεξάνδρας και στο φινάλε που θα έχει η ηρωίδα της, τονίζοντας: «Νομίζω ότι η Αλεξάνδρα θα έχει το τέλος που της αξίζει. Για να ‘μαι και λίγο δίκαιη μαζί της, γιατί θα μιλήσω σαν μια μάνα που έχασε το παιδί της, που θόλωσε, που ήθελε εκδίκηση, που δεν έβλεπε τίποτα άλλο μπροστά της… Θα μπορούσε ας πούμε να έχει κι άλλο φινάλε, αλλά νομίζω ότι αυτό το φινάλε που έχει, της αξίζει». Το ιδανικό για μένα θα ήταν «να ζήσει και να βασιλεύει… Αλλά δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτό… Γιατί έχει κάνει πολλά πράγματα. … Δε νομίζω να πεθάνει… Σεναριακά έπρεπε να υποστηρίξω όλο αυτό που φέρει η Αλεξάνδρα στην ιστορία. Πήρα απόλυτα το δρόμο της εκδίκησης. Δεν άφησα ούτε ένα πορτάκι ανοιχτό, να είναι πιο καλή, να έχει κατανόηση. Την υποδύθηκα 100% κακιά!»

Ο Στελάρας ήταν ο μόνος που αγάπησε την Αλεξάνδρα; «Ο Στελάρας αγάπησε βαθιά την Αλεξάνδρα. Είχε σύνδεση με τον Στελάρα η Αλεξάνδρα. Ποτέ δεν έγινε κάτι μεταξύ τους, έως το τέλος. Ο Στελάρας κράτησε ότι είναι γυναίκα του αφεντικού, η Αλεξάνδρα έδειξε στην αρχή ότι πήγε να τον εκμεταλλευτεί για να κάνει τις δουλειές της, αλλά υπήρχε και μία σύνδεση μεταξύ τους, τον αγαπάει. Πολύ θα ήθελε να έφευγε μαζί της ο Στελάρας στη Μάνη. Θα δείτε και μία πάρα πολύ ωραία σκηνή τους στο σημερινό επεισόδιο».

Τι αγάπησε περισσότερο στον Ηλία Καπετανάκο , ο Αλέκος Συσσοβίτης; «Αγάπησα την επαναφορά σε μια μνήμη πολύ ισχυρή: τη σχέση μου με τον πατέρα μου. Αυτό ένιωσα από τότε που τον έχω χάσει και μετά. Ο θάνατος του Στράτου με είχε συγκινήσει βαθύτατα, οπότε επηρέασε όλη μου την ψυχολογία στη σειρά».

Οι ήρωες οδηγούνται στα άκρα, μυστικά αποκαλύπτονται, λογαριασμοί κλείνουν και οι ζωές όλων αλλάζουν για πάντα, στο συγκλονιστικά τελευταίο επεισόδιο. Ένταση, ανατροπές και δυνατές συναισθηματικές στιγμές. Ένα μεγάλο τηλεοπτικό φινάλε, όπου τίποτα δεν μένει ίδιο στο «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».