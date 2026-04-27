Αυτή την εβδομάδα κάνει στάση στον Πειραιά.

Άλλη μια εβδομάδα ξεκινά δυνατά για το «Κάτι Ψήνεται», που κάνει στάση στον Πειραιά σε πέντε σπίτια γεμάτα γεύσεις, γέλια και έντονες στιγμές. Ποιος οικοδεσπότης θα ξεχωρίσει; Ποιος θα φτάσει στην κορυφή της βαθμολογίας; Και ποιος θα κατακτήσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας;

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Η εβδομάδα ανοίγει με την 25χρονη Μαρίνα και από το πρώτο λεπτό γίνεται ξεκάθαρο ότι τίποτα δεν θα είναι συνηθισμένο. Με έντονη προσωπικότητα και στυλ που δεν περνά απαρατήρητο, η πρώτη οικοδέσποινα φέρνει έναν αέρα διαφορετικό, τόσο στο τραπέζι όσο και στην κουζίνα. Η διαδικασία μαγειρικής κινείται σε ρυθμούς… freestyle. Ξεχνά υλικά, δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία σε γεύση ή εμφάνιση και συνεχίζει ακάθεκτη. Στο κυρίως, η κατάσταση παίρνει άλλη τροπή, με τον κουμπάρο της να κάνει την εμφάνισή του με πυροσβεστήρα και όχι άδικα, αφού η Μαρίνα έχει ιστορικό… καμένων πιάτων. Το επιδόρπιο σώζει την κατάσταση κυρίως γιατί… δεν χρειάζεται μαγείρεμα. Οι καλεσμένοι, παρά τις καμένες γεύσεις, απολαμβάνουν τη βραδιά. Τα πειράγματα δίνουν και παίρνουν, οι συζητήσεις δεν σταματούν και οι πρώτες «παρέες μέσα στην παρέα» αρχίζουν να σχηματίζονται.

Η Μαρίνα θα «κάψει» μόνο τα φαγητά ή θα καεί και βαθμολογικά;

ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Η δεύτερη μέρα της εβδομάδας φέρνει στο τραπέζι τη Μαργαρίτα και μαζί της μια εντελώς διαφορετική ενέργεια. Στα 65 της, συνταξιούχος, με αγάπη για τη μαγειρική που δεν κρύβεται, έρχεται να αποδείξει πως το καλό φαγητό δεν είναι μόνο γεύση, είναι και φροντίδα. Η ζωή της άλλαξε δραματικά μετά τις φωτιές στο Μάτι, όμως η ίδια στέκεται δυνατή, αυθεντική και πάνω απ’ όλα δοτική. Το τραπέζι της έχει ξεκάθαρο θέμα: Ελλάδα. Και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Πολλά, πολλά πιάτα! Η Μαργαρίτα απολαμβάνει κάθε λεπτό στην κουζίνα και το δείχνει. Οι καλεσμένοι φτάνουν και τους υποδέχεται με χειροποίητο λικέρ φράουλας που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ο Κωνσταντίνος και ο Στάθης κάνουν είσοδο με δερμάτινα, δίνοντας vibes ροκ συγκροτήματος. Το φαγητό εντυπωσιάζει, τα σχόλια είναι θετικά, αλλά η Μαρίνα παραμένει πιστή στη συνήθειά της: δοκιμάζει ελάχιστα. Στο επιδόρπιο, η συζήτηση γίνεται πιο νοσταλγική, με τη Μαργαρίτα και τον Κωνσταντίνο να θυμούνται τα νιάτα τους, ενώ οι νεότεροι ακούν με ενδιαφέρον. Η βραδιά κλείνει με ζωντανό τραγούδι και επιτυχίες του αγαπημένου της Γιάννη Πάριου.

Η Μαργαρίτα θα «χορτάσει» τους καλεσμένους της τόσο ώστε να της δώσουν και τους ανάλογους βαθμούς ή το παιχνίδι θα παιχτεί αλλού;

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Η εβδομάδα συνεχίζεται και ο Παναγιώτης παίρνει τη σκυτάλη ένας οικοδεσπότης που δεν περνά απαρατήρητος. Στα 27 του, Social Media Manager και Art Director, φέρνει στο «Κάτι Ψήνεται» έναν αέρα σύγχρονο, δημιουργικό και ελαφρώς απρόβλεπτο. Υπερκινητικός, κοινωνικός και με το σπίτι του να θυμίζει μόνιμο meeting point φίλων, δηλώνει ξεκάθαρα: βαριέται εύκολα, αλλά ποτέ δεν είναι βαρετός. Μας ανοίγει το σπίτι του και μας προετοιμάζει: το δείπνο θα είναι «φασέικο». Μινιατούρες, προσωπικές πινελιές και ένας χώρος που φωνάζει «είμαι εγώ», όλα έτοιμα για μια βραδιά που δεν θα μοιάζει με τις άλλες. Στην κουζίνα, είναι απολαυστικός: μιλάει ασταμάτητα, σχολιάζει, πετάει Gen Z ατάκες και κάπου εκεί μαγειρεύει κιόλας. Υποδέχεται τους καλεσμένους του με κρασί, αλλά κάτι δεν κολλάει. Η παρέα το καταλαβαίνει αμέσως: «δεν είναι ο Παναγιώτης που ξέρουμε». Το άγχος κάνει την εμφάνισή του και το κλίμα γίνεται υποτονικό. Το φαγητό δεν φαίνεται να ενθουσιάζει, ενώ ξεχνάει μέχρι και τα βασικά, όπως το νερό! Η βραδιά κλείνει με ιδιαίτερο τρόπο, μαθαίνοντας στους καλεσμένους του λέξεις της γενιάς του.

Ο Παναγιώτης θα «πουλήσει» vibe και θα σώσει την κατάσταση ή το άγχος και οι αστοχίες του θα του κοστίσουν βαθμολογικά; Και τελικά, πόσο μετράει το concept, όταν λείπουν τα basics;

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Η εβδομάδα πλησιάζει στο τέλος και ο Κωνσταντίνος παραλαμβάνει την κουτάλα. Ένας οικοδεσπότης που ξέρει να δίνει παράσταση, είτε πάνω στη σκηνή, είτε πάνω από την κατσαρόλα. Συνταξιούχος, αλλά ασταμάτητος, με 17 χρόνια στην Υποκριτική, παντρεμένος και πατέρας πέντε παιδιών, ανοίγει το σπίτι του, ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες. Η ξενάγηση ξεκινά από την τραπεζαρία, μπροστά στο τζάκι, όπου δεσπόζει ένας πίνακας με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, με ρίζες από τη Σμύρνη. Στην κουζίνα, δίνει τα πάντα. Κινείται με ρυθμό και αυτοπεποίθηση, στήνοντας ένα μενού που συνδυάζει το παραδοσιακό με το «πειραγμένο». Το ορεκτικό έχει έμπνευση από Μεξικό, με ένα συστατικό που μπορεί να διχάσει. Το κυρίως έχει τίτλο-γρίφο, ενώ το επιδόρπιο, συνταγή της κόρης του, τον αγχώνει, θα καταφέρει να το σώσει; Υποδέχεται τους καλεσμένους του με λικέρ μαστίχας και τα αστεία πέφτουν βροχή. Η βραδιά έχει απ’ όλα, η Μαργαρίτα εμφανίζεται με… χωνί για την ακοή της, ο Στάθης φλερτάρει ανοιχτά τη Μαρίνα, ο Κωνσταντίνος ρίχνει λάδι στη φωτιά και η Μαρίνα τον προσγειώνει κανονικά. Το αποτέλεσμα; Γέλιο, μικρές εντάσεις και ένα τραπέζι που δεν βαριέται ούτε λεπτό. Τα σχόλια για το δείπνο του είναι ανάμεικτα.

Ο Κωνσταντίνος θα κερδίσει με το ταλέντο, τη φιλοξενία και τις γεύσεις του ή τα «ανάμεικτα» σχόλια θα του στοιχίσουν; Την Πέμπτη στο «Κάτι Ψήνεται», το τραπέζι γίνεται θέατρο και το κοινό… βαθμολογεί.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΪΟΥ

Η αυλαία της εβδομάδας πέφτει με τον Στάθη, έναν οικοδεσπότη με καλλιτεχνική ψυχή, ανήσυχο πνεύμα και πολλά να αποδείξει. Στα 46 του, επαγγελματίας οδηγός ταξί, σύζυγος και πατέρας, ζει ανάμεσα στους δρόμους της πόλης και τις ιστορίες που γράφει. Για τον ίδιο, η μαγειρική είναι απλή υπόθεση: αν έχεις αγάπη, έχεις και αποτέλεσμα. Μπαίνει στην κουζίνα, φορώντας κιμονό και ξεκινά με κινήσεις… καράτε τη μαγειρική του προσπάθεια. Με αυτοπεποίθηση και στόχο τη νίκη, ετοιμάζει το μενού του, αν και το επιδόρπιο του κάνει «νερά». Υποδέχεται τους καλεσμένους του, ενώ η Μαρίνα εμφανίζεται με νέο look, δηλώνοντας πως την άλλαξε ο Στάθης. Ο οικοδεσπότης Στάθης είναι πιο κλειστός και σιωπηλός, κάτι που οι καλεσμένοι δεν το αφήνουν ασχολίαστο. Υπάρχει παιχνίδι στρατηγικής ή όλα είναι στο μυαλό του Στάθη; Ένα τραπέζι με ένταση και αμηχανία. Η βραδιά κλείνει με τον Στάθη να πιάνει την κιθάρα και να τραγουδά για τους καλεσμένους του.

Και το τελευταίο, μεγάλο ερώτημα της εβδομάδας: Ο Στάθης θα καταφέρει να κερδίσει με την καρδιά και το ταλέντο του ή το βαρύ κλίμα θα του κοστίσει τη νίκη;

Την Παρασκευή στο «Κάτι Ψήνεται», τίποτα δεν είναι δεδομένο και η τελευταία εντύπωση… μετράει περισσότερο από ποτέ!

{https://www.youtube.com/watch?v=1OxR_0GV7Wk}

«Κάτι ψήνεται»: Καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1