Η αποκάλυψη για τη συνεργασία του με τον Φωκά Ευαγγελινό και την ερώτηση που του έκανε.

Ο Akylas μίλησε στην εκπομπή Weekend Live για τις προετοιμασίες του για τη Eurovision 2026 και τη συνεργασία του με τον Φωκά Ευαγγελινό.

Όπως ανέφερε ο 26χρονος καλλιτέχνης: «Είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που κατάφερα να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό έχει ξεκινήσει από τη Μαρίνα Σάττι, οπότε στο δρόμο που άνοιξε, τρέξαμε κι εγώ και η Κλαυδία».

Για την ερώτηση που του έκανε ο Φωκάς Ευαγγελινός στην αρχή της συνεργασίας τους, ο Akylas αποκάλυψε: «Μου έβαλε δύσκολα πράγματα ο Φωκάς Ευαγγελινός, αλλά στην αρχή με ρώτησε αν έχω θέμα με κάτι ή αν φοβάμαι κάτι. Του απάντησα, τίποτα».

O Akylas αποκάλυψε τον λόγο πίσω από την αλλαγή στην εμφάνισή του και τις εκκεντρικές του εμφανίσεις.

«Οι πιο εκκεντρικές εμφανίσεις είναι κάτι το οποίο θέλαμε να το κάνουμε πολύ για το promo tour γιατί ο στόχος μας ήταν να μην περάσουμε αδιάφοροι. Το θέμα ήταν να προκαλέσουμε. Είτε μας πουν “ωραία, αυτά τα ρούχα” είτε μας πουν “καλά, τι φοράει αυτός ο κλόουν;” είναι θετικό γιατί μας συζητάνε».

Για το πόσο τον επηρέασαν οι κριτικές που δέχτηκε: «Όσο μπορώ ακούω τις κριτικές. Ακόμη και στο “Sing for Greece” δηλαδή θυμάμαι ότι είχα μπει και είχα διαβάσει σχόλια από την πρώτη εμφάνιση στον ημιτελικό, που έλεγαν ότι δεν είχα πολλή ενέργεια. Εκεί τρελάθηκα, ήμουν σε φάση “τέλος, θα ‘χω περισσότερη ενέργεια”. Ήμουν εκεί δυο βράδια μέχρι τον τελικό και έκανα πρόβες στο σπίτι μου, με το μικρόφωνο», ανέφερε ο Akylas.

«Πρέπει να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία μετά την Eurovision σίγουρα» πρόσθεσε επίσης, ο Akylas.

