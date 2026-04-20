Παραιτήθηκε από την αρχηγία ο Πάνος Τελάλης από την κόκκινη μπριγάδα του MasterChef.

Με ανατροπή ξεκίνησε η νέα εβδομάδα του MasterChef 10, η οποία μάλιστα είναι αφιερωμένη στα γλυκά.

Συγκεκριμένα, το προηγούμενο διάστημα, οι παίκτες ήρθαν αντιμέτωποι με την εβδομάδα «Thriller». Άλλοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν υψηλές βαθμολογίες και άλλοι ιδιαίτερα χαμηλές.

Ανάμεσα σε εκείνους που δεν έμειναν ικανοποιημένοι με την απόδοσή τους, ήταν και ο αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας, ο Πάνος Τελάλης.

Όταν πήρε το λόγο, ανέφερε: «Θέλω να παραιτηθώ από αρχηγός. Είναι μια μείξη πραγμάτων που έχουν γίνει. Πρώτα απ’ όλα πιστεύω πως δεν εκπροσωπεί τον αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας η βαθμολογία μου στο τέλος της Εβδομάδας Thriller. Τα παιδιά θέλουν να δουν και έναν νέο αρχηγό, ένα νέο αίμα. Όσο είμαι πεσμένος ψυχολογικά, πήρα και κάποιους στο λαιμό μου στο σπίτι, οπότε δεν είμαι στο 100% για να εκπροσωπήσω την μπριγάδα».

Αν και η παραίτησή του έγινε δεχτή από την υπόλοιπη ομάδα, ο αρχηγός των Μπλε, Χάρης, εξέφρασε τις αντιρρήσεις: «Για εμένα ο καπετάνιος εγκαταλείπει το πλοίο τελευταίος», τόνισε μεταξύ άλλων.

Την θέση του Πάνου ωστόσο, την πήρε ο Γιώργος, ο οποίος φάνηκε έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του.

