Ο Στέλιος Μάινας υποδύεται τον Λεωνίδα στη σειρά «Άγιος Έρωτας».

Ο Στέλιος Μάινας, ο Λεωνίδας Μιχαλέας που με την εμφάνισή του άλλαξε τα πάντα στη Στέρνα, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Μίλησε για το ρόλο που υποδύεται, για τη σειρά και τη συνεργασία του, αλλά και τις μεγάλες του αγάπες: τα βιβλία και το γράψιμο, καθώς και το ραδιόφωνο.

«Ο ρόλος μου ο Λεωνίδας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απουσιάζει από το σπίτι του για πολλά χρόνια. Έχει μεσολαβήσει ένας εμφύλιος πόλεμος και τους έχει χωρίσει, και κάποια στιγμή επιστρέφει και βρίσκει ένα σπίτι που δεν υπάρχει πια. Δε ζει η γυναίκα και η κόρη του, έχει μείνει μόνο ο γιος του. Και προσπαθεί να πάρει εκδίκηση για το θάνατο της κόρης του, για τον οποίο ευθύνεται ο Μαρκόπουλος», θα πει για την ιστορία του χαρακτήρα του.

Όλοι προσπαθούν να τιμωρήσουν τον Μαρκόπουλο για όσα εγκλήματα έχει κάνει, χωρίς αποτέλεσμα. Όπως αποκαλύπτει ο Στέλιος Μάινας, ούτε ο Λεωνίδας θα τα καταφέρει.

«Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις έναν τέτοιο χαρακτήρα σαν του Μαρκόπουλου. Ο Δημήτρης Παπανικολάου - που είναι εξαιρετικός ηθοποιός - έχει τα εύσημα, γιατί δε λες εύκολα ‘ναι’ σε ένα χαρακτήρα που είναι μισητός στο δρόμο. Έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά είσαι δακτυλοδεικτούμενος».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Λεωνίδας γνώρισε τη Χλόη και έμαθε για το δεσμό της με το γιο του. Όταν, όμως, μάθει ότι η Χλόη είναι κόρη του Μαρκόπουλου, θα ζητήσει από τον Νικόλαο να διαλέξει… «εγώ στη θέση του θα διάλεγα τη Χλόη», λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

«Αυτό που μου αρέσει στη σειρά είναι ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι γεμάτη ανατροπές και είναι ανθρώπινη. Δεν έχει κάτι εξωπραγματικό, έχει ένα ρεαλισμό και εξαιρετικούς ηθοποιούς του θεάτρου, που χαιρόμαστε να τους βλέπουμε στην τηλεόραση», καταλήγει.

