Η Μελίνα Βαμβακά, η βασανισμένη Κική του «Άγιου έρωτα», μίλησε στον Χάρη Χρονόπουλο και την κάμερα της «Super Κατερίνα» για τη συμμετοχή της στη σειρά και όχι μόνο.

«Είναι ιδιαίτερος ο ρόλος της Κικής. Έχουν ήδη γίνει πολλά και θα γίνουν περισσότερα. Έχω ήδη συναντηθεί με το γιο μου, στο παρελθόν έχω εκτίσει πάρα πολλά χρόνια σε φυλακή εξ αιτίας του γιου μου. Διέπραξε φόνο και τον πήρα εγώ επάνω μου, ήταν πολύ μικρός και δεν ήθελα να πάθει κακό το παιδί μου. Όμως, εκείνος φέρθηκε σκληρά και αχάριστα στη μητέρα του, το λέω επανειλημμένως, ήταν καλό παιδί αλλά δυστυχώς έγινε το τέρας που ξέρουμε τώρα», θα πει για το χαρακτήρα που υποδύεται.

Όπως λέει, την ιντρίγκαρε ο ρόλος επειδή η Κική δεν είναι μια απλή μαμά. «Ήταν μια μαμά που είχε μπει φυλακή, βγήκε, προσπάθησε να βρει άκρη με την οικογένειά της, τα δυο χαμένα παιδιά της. Εκτός από τον Παύλο είχε δυο παιδιά που χαθήκανε και φοβάται ότι ο Παύλος τα έχει εξαφανίσει και αυτά».

Άργησε να βγει στην τηλεόραση, παραδέχεται η ίδια, διότι όσα χρόνια ήταν στο θέατρο τέχνης υπήρχε ρητή εντολή να μην κάνουνε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Θυμάται την πρώτη της συμμετοχή στις «Τρεις Χάριτες», που είχε χρειαστεί να πάρει ηρεμιστικό για να πάει στο γύρισμα. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εκείνη και δεν ήξερε τι θα συναντούσε.

