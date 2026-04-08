Πίσω από κάθε άτομο που φαίνεται να μην χρειάζεται τίποτα από κανέναν κρύβεται ένα παιδί που κάποτε χρειαζόταν τα πάντα - και έμαθε με τον δύσκολο τρόπο ότι η έκθεση σημαίνει πληγή.

Ένα απόγευμα Παρασκευής κοίταζα μια συνάδελφο να αδειάζει το γραφείο της - οικογενειακές φωτογραφίες, ένας μικρός κάκτος, μια κούπα που είχε ζωγραφίσει η κόρη της - και να μεταφέρει το κουτί στο αυτοκίνητό της χωρίς να πει σε κανέναν ότι είχε απολυθεί. Δεν έκλαψε. Χαιρέτησε τον φύλακα με το όνομά του και έφυγε. Τρεις άνθρωποι από γραφείο ανέφεραν το περιστατικό τη Δευτέρα και όλοι χρησιμοποίησαν τον ίδιο χαρακτηρισμό: κρύα.

Δεν ήταν κρύα. Δούλευα δίπλα της για δύο χρόνια, αρκετά για να παρατηρήσω τον τρόπο που απέφευγε κάθε προσωπική ερώτηση με ένα αστείο. Αρκετά για να τη δω να μένει στη δουλειά ως αργά βοηθώντας τους νέους υπαλλήλους χωρίς ποτέ να αναφέρει το δικό της πήξιμο. Αυτό που φαινόταν σαν αποστασιοποίηση ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό: κάτι που είχε χτιστεί τούβλο-τούβλο, μέσα σε χρόνια εκμάθησης ότι η ορατή ανάγκη έχει κόστος.

Η ψυχολογία λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι «συναισθηματικά απρόσιτοι». Είναι άνθρωποι που κάποτε είχαν ανάγκες, άνοιξαν την καρδιά τους, αλλά εισέπραξαν απόρριψη, γελοιοποιήθηκαν ή αγνοήθηκαν. Με τον καιρό προσαρμόστηκαν. Έμαθαν να χρειάζονται λιγότερα, γιατί αυτό απαιτούσε η επιβίωσή τους.

Τα πρώτα μαθήματα

Όταν ξεκίνησα να γράφω ημερολόγιο στα 36 μου, παρατήρησα μοτίβα στις δικές μου σχέσεις. Οι άνθρωποι που φαινόνταν πιο αυτάρκεις συχνά είχαν σημαδεμένες παιδικές ηλικίες και οι φροντιστές τους δεν ήταν πάντα συναισθηματικά διαθέσιμοι.

Η Ekua Hagan το αποδίδει τέλεια: «Έμαθαν από τους γονείς τους στην παιδική ηλικία ότι τα δικά τους συναισθήματα είναι βάρος και αδιάφορα».

Σκέψου τι κάνει αυτό σε ένα μυαλό καθώς αναπτύσσεται. Είσαι πέντε χρονών, κλαις επειδή φοβάσαι ή πονάς, και αντί για παρηγοριά, παίρνεις σιωπή, απόρριψη ή χειρότερα θυμό.

Παίρνεις γρήγορα το μάθημά σου: το να χρειάζεσαι πράγματα σε κάνει βάρος. Έτσι σταματάς να ζητάς. Σταματάς να χρειάζεσαι. Γίνεσαι το παιδί που δεν προκαλεί ποτέ προβλήματα, που τα καταφέρνει μόνο του. Μέχρι να γίνεις ενήλικας, δεν θυμάσαι καν ότι πήρες αυτή την απόφαση. Η αυτάρκεια που ακολουθεί δεν είναι δύναμη με την παραδοσιακή έννοια. Είναι αρχιτεκτονική.

Οι αόρατες πληγές που παραμένουν

Η Avery White σημειώνει ότι «Οι αόρατες πληγές από το να μεγαλώνεις με έναν συναισθηματικά απρόσιτο πατέρα διαμορφώνουν τις ενήλικες συμπεριφορές με τρόπους που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν μέχρι να αναγνωρίσουν τα εξαντλητικά μοτίβα που επαναλαμβάνουν σε όλη τους τη ζωή».

Αυτά τα μοτίβα εμφανίζονται στις καθημερινές στιγμές. Είναι ο λόγος που κάποιος εθελοντικά παίρνει τη νυχτερινή βάρδια αντί να το ζητήσει από έναν συνάδελφο. Είναι όταν κάποιος κάθεται μόνος σε μια δεξίωση μετά την κηδεία, με το πιάτο του ανέγγιχτο, χαμογελώντας όταν τον πλησιάζουν. Δεν είναι περηφάνια ή πείσμα. Είναι προστασία.

Θυμάμαι να κάθομαι στην ψυχοθεραπεία, όταν κατάλαβα γιατί ώθησα τον εαυτό μου στην επαγγελματική εξουθένωση, στην καριέρα μου στα χρηματοοικονομικά. Προτιμούσα να καταρρεύσω από εξάντληση παρά να παραδεχτώ ότι χρειαζόμουν στήριξη.

Πόσοι από εμάς περιφερόμαστε με αυτές τις ίδιες αόρατες πληγές;

Η μοναξιά πίσω από την ανεξαρτησία

Να κάτι που ίσως σας εκπλήξει: οι πιο ανεξάρτητοι άνθρωποι είναι συχνά οι πιο μόνοι. Ένα άρθρο του Psychology Today εξηγεί ότι η συναισθηματικά απρόσιτη συμπεριφορά εμφανίζεται με πολλές μορφές και μπορεί να προκληθεί από παράγοντες όπως παλιότερα τραύματα, φυσικό ταμπεραμέντο ή πολιτισμικοί κανόνες, οδηγώντας σε δυσκολίες στην προσέγγιση, επεξεργασία, ρύθμιση και έκφραση των συναισθημάτων.

Το παράδοξο του να δίνεις ό,τι ποτέ δεν έλαβες

Ένα από τα πιο συνταρακτικά μοτίβα που έχω παρατηρήσει είναι πώς αυτά τα άτομα συχνά γίνονται οι πιο γενναιόδωροι δότες ακριβώς αυτού που τους λείπει. Ο Jordan Cooper εξηγεί: «Έμαθαν να δίνουν ό,τι χρειάζονταν αντί να ζητούν, και η προσφορά αποδείχθηκε ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος να παραμένουν κοντά στους ανθρώπους χωρίς ποτέ να είναι αρκετά κοντά για να πληγωθούν».

Αυτό με αγγίζει βαθιά. Αφού άφησα τη δουλειά μου στα χρηματοοικονομικά για να ακολουθήσω τη συγγραφή, βρέθηκα να δίνω τα πάντα για να βοηθήσω άλλους να βρουν τη φωνή τους ενώ αγωνιζόμουν να εκφράσω τις δικές μου ανάγκες. Είναι ένας ασφαλής τρόπος σύνδεσης - συμμετέχεις, νοιάζεσαι, αλλά ποτέ δεν γίνεσαι ευάλωτος. Δεν είσαι ποτέ αυτός που μπορεί να απορριφθεί ή να πληγωθεί.

Τα τείχη που προστατεύουν και φυλακίζουν

Ο Lachlan Brown το περιγράφει όμορφα: «Έχτισαν τείχη τόσο ψηλά για να προστατευτούν από την απογοήτευση που κατά λάθος έκλεισαν μέσα σε αυτά κάθε πιθανότητα για γνήσια σύνδεση. Εγιναν δάσκαλοι της επιβίωσης αλλά ξένοι με την οικειότητα που κάποτε επιθυμούσαν απελπισμένα».

Αυτά τα τείχη δεν είναι ορατά στους περισσότερους. Φαίνονται σαν αυτοπεποίθηση, ανεξαρτησία, να τα έχεις όλα υπό έλεγχο. Αλλά πίσω τους; Συχνά υπάρχει κάποιος που θυμάται ακριβώς πώς ήταν να χρειάζεσαι και να μην λαμβάνεις, να εκτείνεις το χέρι και να μην αγγίζεις τίποτα άλλο παρά αέρα.

Μια μελέτη στο Journal of Social and Personal Relationships αναφέρει ότι η συναισθηματικά απρόσιτη συμπεριφορά συσχετίστηκε με χαμηλότερη ικανοποίηση στις σχέσεις και υψηλότερα επίπεδα σύγκρουσης. Ωστόσο, η μελέτη δεν καταγράφει το γιατί συμβαίνει αυτό. Τα άτομα αυτά δεν επέλεξαν να είναι απομακρυσμένα. Είναι άνθρωποι που έμαθαν ότι η απόσταση είναι ασφαλέστερη από την απογοήτευση.

Κάποιοι άνθρωποι μαθαίνουν να χρειάζονται ξανά. Κάποιοι όχι. Ορισμένοι βρίσκουν μια μέση οδό - ένα άτομο που εμπιστεύονται, μια πόρτα ελαφρώς ανοιχτή.

Πηγή: vegoutmag.com