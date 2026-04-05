Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη γνωριμία του με τη Τζένη Καρέζη και την ευκαιρία που του έδωσε να παίξει στο θέατρο.

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» έδωσε ο ηθοποιός Ζαχαρίας Ρόχας.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη γνωριμία του με τη Τζένη Καρέζη και την ευκαιρία που του έδωσε να παίξει στο θέατρο, αλλά και για το αυτοκινητιστικό που παραλίγο να του στοιχήσει τη ζωή μετά τον ρόλο του ως Χριστός στην ταινία «Πόντιος Πιλάτος».

«Ευτύχησα να γνωρίσω τη Τζένη Καρέζη που ήταν η πρώτη που μου έδωσε την ευκαιρία να πατήσω το σανίδι. Ο καθένας μπορεί να ανέβει στη σκηνή από τη στιγμή που καταργήθηκε η άδεια του ηθοποιού. Το να βγεις από ριάλιτι και να παίξεις σε μια σειρά, το καταλαβαίνω, αλλά να πας στην Επίδαυρο, δεν νομίζω» είπε ο Ζαχαριάς Ρόχας.

Για το ρόλο του Χριστού που ενσάρκωσε στη σειρά «Πόντιος Πιλάτος», ο Ζαχαρίας Ρόχας απάντησε: «Ήταν η μοναδική σειρά στην Ελλάδα που έγινε με κοστούμια εποχής. Η κορυφαία στιγμή ήταν το γύρισμα της σταύρωσης, την ώρα που γυριζόταν, υπήρχε μια ιερότητα. Στα 33 μου είχα αυτοκινητιστικό ατύχημα, όπως λέει και η παράδοση και παραλίγο να σκοτωθώ».

