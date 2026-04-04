Για τους περισσότερους ανθρώπους, τα ποιοτικά, σύντομα κρατήματα είναι πιο αποτελεσματικά από τις υπερβολικά μεγάλες διάρκειες.

Αν έχετε περάσει έστω και λίγο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πολύ πιθανό να έχετε δει προκλήσεις με τη στάση «σανίδα»: ανθρώπους που στηρίζονται στους πήχεις τους και προσπαθούν να κρατήσουν τη θέση όσο περισσότερο μπορούν. Όμως, πόσο σημαντική είναι τελικά η διάρκεια και ποιος είναι ο «σωστός» χρόνος;

Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται, σύμφωνα με το health.com.

Τα οφέλη της σανίδας για το σώμα

Η σανίδα θεωρείται μία από τις πιο αποτελεσματικές ασκήσεις ενδυνάμωσης του κορμού. Και όχι άδικα. Σε αντίθεση με παραδοσιακές ασκήσεις κοιλιακών, ενεργοποιεί ταυτόχρονα πολλαπλές μυϊκές ομάδες:

τον ορθό κοιλιακό (μπροστινό μέρος της κοιλιάς),

τους πλάγιους κοιλιακούς,

και τους εγκάρσιους κοιλιακούς, που λειτουργούν ως βαθύς σταθεροποιητής.

Παράλληλα, βοηθά στη σωστή στήριξη και σταθεροποίηση του σώματος κατά την κίνηση — κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία της μέσης και τη σωστή στάση στην καθημερινότητα.

Ειδικά με την πάροδο της ηλικίας, η ενδυνάμωση του κορμού συμβάλλει και στη βελτίωση της ισορροπίας και της κινητικότητας, μειώνοντας τον κίνδυνο πτώσεων.

Πόση ώρα είναι «αρκετή»;

Δεν υπάρχει ένας καθολικός χρόνος που να ισχύει για όλους. Η διάρκεια που μπορεί να κρατήσει κάποιος μια σανίδα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:

επίπεδο φυσικής κατάστασης,

μυϊκή αντοχή,

σωματικό βάρος και αναλογίες,

εμπειρία με την άσκηση,

ακόμη και τον έλεγχο της αναπνοής.

Ωστόσο, υπάρχουν ενδεικτικά εύρη που μπορούν να λειτουργήσουν ως οδηγός:

Ανά ηλικιακή ομάδα:

18–39 ετών

Μέσο επίπεδο: 45–90 δευτερόλεπτα

Καλή φυσική κατάσταση: 60–120+ δευτερόλεπτα

40–59 ετών

Μέσο επίπεδο: 30–75 δευτερόλεπτα

Καλή φυσική κατάσταση: 45–90 δευτερόλεπτα

60+ ετών

Μέσο επίπεδο: 20–60 δευτερόλεπτα

Καλή φυσική κατάσταση: 30–75 δευτερόλεπτα

Αν βρίσκεστε μέσα σε αυτά τα όρια, τότε η απόδοσή σας θεωρείται φυσιολογική έως καλή.

Η ποιότητα μετράει περισσότερο από τη διάρκεια

Παρά τη δημοφιλία των «ρεκόρ» διάρκειας, οι ειδικοί τονίζουν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η σωστή τεχνική.

Μια σωστή σανίδα περιλαμβάνει:

αγκώνες ακριβώς κάτω από τους ώμους,

ουδέτερη θέση σπονδυλικής στήλης,

ενεργοποιημένους κοιλιακούς, γλουτούς και τετρακέφαλους,

σταθερή πίεση προς το έδαφος.

Από την άλλη πλευρά, συχνά λάθη περιλαμβάνουν:

«βύθιση» της μέσης,

χαλάρωση του κορμού,

κατάρρευση των ώμων.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κρατάτε τη θέση μόνο όσο διατηρείτε σωστή φόρμα. Από τη στιγμή που αυτή χάνεται, η άσκηση παύει να είναι αποτελεσματική.

Πώς να αυξήσετε τον χρόνο σας με ασφάλεια

Αν στόχος σας είναι να βελτιώσετε την αντοχή σας:

ξεκινήστε με 15–20 δευτερόλεπτα,

αυξήστε σταδιακά κατά 5–10 δευτερόλεπτα,

εκτελέστε 2–3 σετ ανά προπόνηση,

επαναλάβετε 2–3 φορές την εβδομάδα.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να ενσωματώνετε και άλλες ασκήσεις κορμού, όπως:

πλαϊνές σανίδες,

bird dog,

dead bug.

Αυτές ενισχύουν τους ίδιους μυς και συμβάλλουν συνολικά στη βελτίωση της σταθερότητας.

Μύθος ή αλήθεια: Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα;

Η ιδέα ότι μια πολύ μεγάλη διάρκεια (π.χ. αρκετά λεπτά) σημαίνει απαραίτητα καλύτερη φυσική κατάσταση δεν είναι ακριβής. Στην πραγματικότητα, όσο αυξάνεται υπερβολικά ο χρόνος, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα:

να χαλαρώσει η μυϊκή ενεργοποίηση,

να χαθεί η σωστή στάση,

να μειωθεί το συνολικό όφελος.

Η σανίδα είναι μια εξαιρετική άσκηση για τη δύναμη και τη σταθερότητα του κορμού, αλλά δεν πρόκειται για διαγωνισμό διάρκειας. Ο στόχος δεν είναι να κρατήσετε περισσότερο από όλους, αλλά να εκτελείτε σωστά την άσκηση και να βελτιώνεστε σταδιακά.

Τελικά, μια «καλή» σανίδα δεν μετριέται μόνο σε δευτερόλεπτα — αλλά στην ποιότητα της εκτέλεσης.