Αν έχετε περάσει έστω και λίγο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πολύ πιθανό να έχετε δει προκλήσεις με τη στάση «σανίδα»: ανθρώπους που στηρίζονται στους πήχεις τους και προσπαθούν να κρατήσουν τη θέση όσο περισσότερο μπορούν. Όμως, πόσο σημαντική είναι τελικά η διάρκεια και ποιος είναι ο «σωστός» χρόνος;
Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται, σύμφωνα με το health.com.
Τα οφέλη της σανίδας για το σώμα
Η σανίδα θεωρείται μία από τις πιο αποτελεσματικές ασκήσεις ενδυνάμωσης του κορμού. Και όχι άδικα. Σε αντίθεση με παραδοσιακές ασκήσεις κοιλιακών, ενεργοποιεί ταυτόχρονα πολλαπλές μυϊκές ομάδες:
- τον ορθό κοιλιακό (μπροστινό μέρος της κοιλιάς),
- τους πλάγιους κοιλιακούς,
- και τους εγκάρσιους κοιλιακούς, που λειτουργούν ως βαθύς σταθεροποιητής.
Παράλληλα, βοηθά στη σωστή στήριξη και σταθεροποίηση του σώματος κατά την κίνηση — κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία της μέσης και τη σωστή στάση στην καθημερινότητα.
Ειδικά με την πάροδο της ηλικίας, η ενδυνάμωση του κορμού συμβάλλει και στη βελτίωση της ισορροπίας και της κινητικότητας, μειώνοντας τον κίνδυνο πτώσεων.
Πόση ώρα είναι «αρκετή»;
Δεν υπάρχει ένας καθολικός χρόνος που να ισχύει για όλους. Η διάρκεια που μπορεί να κρατήσει κάποιος μια σανίδα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:
- επίπεδο φυσικής κατάστασης,
- μυϊκή αντοχή,
- σωματικό βάρος και αναλογίες,
- εμπειρία με την άσκηση,
- ακόμη και τον έλεγχο της αναπνοής.
Ωστόσο, υπάρχουν ενδεικτικά εύρη που μπορούν να λειτουργήσουν ως οδηγός:
Ανά ηλικιακή ομάδα:
18–39 ετών
Μέσο επίπεδο: 45–90 δευτερόλεπτα
Καλή φυσική κατάσταση: 60–120+ δευτερόλεπτα
40–59 ετών
Μέσο επίπεδο: 30–75 δευτερόλεπτα
Καλή φυσική κατάσταση: 45–90 δευτερόλεπτα
60+ ετών
Μέσο επίπεδο: 20–60 δευτερόλεπτα
Καλή φυσική κατάσταση: 30–75 δευτερόλεπτα
Αν βρίσκεστε μέσα σε αυτά τα όρια, τότε η απόδοσή σας θεωρείται φυσιολογική έως καλή.
Η ποιότητα μετράει περισσότερο από τη διάρκεια
Παρά τη δημοφιλία των «ρεκόρ» διάρκειας, οι ειδικοί τονίζουν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η σωστή τεχνική.
Μια σωστή σανίδα περιλαμβάνει:
- αγκώνες ακριβώς κάτω από τους ώμους,
- ουδέτερη θέση σπονδυλικής στήλης,
- ενεργοποιημένους κοιλιακούς, γλουτούς και τετρακέφαλους,
- σταθερή πίεση προς το έδαφος.
Από την άλλη πλευρά, συχνά λάθη περιλαμβάνουν:
- «βύθιση» της μέσης,
- χαλάρωση του κορμού,
- κατάρρευση των ώμων.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κρατάτε τη θέση μόνο όσο διατηρείτε σωστή φόρμα. Από τη στιγμή που αυτή χάνεται, η άσκηση παύει να είναι αποτελεσματική.
Πώς να αυξήσετε τον χρόνο σας με ασφάλεια
Αν στόχος σας είναι να βελτιώσετε την αντοχή σας:
- ξεκινήστε με 15–20 δευτερόλεπτα,
- αυξήστε σταδιακά κατά 5–10 δευτερόλεπτα,
- εκτελέστε 2–3 σετ ανά προπόνηση,
- επαναλάβετε 2–3 φορές την εβδομάδα.
Παράλληλα, είναι σημαντικό να ενσωματώνετε και άλλες ασκήσεις κορμού, όπως:
πλαϊνές σανίδες,
bird dog,
dead bug.
Αυτές ενισχύουν τους ίδιους μυς και συμβάλλουν συνολικά στη βελτίωση της σταθερότητας.
Μύθος ή αλήθεια: Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα;
Η ιδέα ότι μια πολύ μεγάλη διάρκεια (π.χ. αρκετά λεπτά) σημαίνει απαραίτητα καλύτερη φυσική κατάσταση δεν είναι ακριβής. Στην πραγματικότητα, όσο αυξάνεται υπερβολικά ο χρόνος, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα:
- να χαλαρώσει η μυϊκή ενεργοποίηση,
- να χαθεί η σωστή στάση,
- να μειωθεί το συνολικό όφελος.
Η σανίδα είναι μια εξαιρετική άσκηση για τη δύναμη και τη σταθερότητα του κορμού, αλλά δεν πρόκειται για διαγωνισμό διάρκειας. Ο στόχος δεν είναι να κρατήσετε περισσότερο από όλους, αλλά να εκτελείτε σωστά την άσκηση και να βελτιώνεστε σταδιακά.
Τελικά, μια «καλή» σανίδα δεν μετριέται μόνο σε δευτερόλεπτα — αλλά στην ποιότητα της εκτέλεσης.