«Πόρτο Λεόνε» - Δευτέρα και Τρίτη με νέα επεισόδια στις 23:30.

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» φέρνουν ανατροπές: Ο Χρόνης πέφτει στην παγίδα του Στελάρα, ο

Βούλγαρης απασφαλίζει, η συντριβή της Βούλας βάζει σε κίνδυνο την υγεία της , ενώ η Ρίτα νιώθει ότι κινδυνεύει από την Άντζελα!

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 , στις 23:30

Επεισόδιο 44

Ο Χρόνης πέφτει στην παγίδα του Στελάρα, ενώ ο Βούλγαρης αποφασίζει να κινηθεί νομικά εναντίον της Γαλήνης και του Ορέστη, έτσι ώστε να τους απομακρύνει από την εταιρεία.

Η Λένα ζητάει µία χάρη από τον Αντρέα, που τον αναγκάζει να πάει στο καµπαρέ και η Καίτη συναντάει τον Καστίλια προκειμένου να υπογράψει την καταγγελία για τον Γιάµαρη.

Η Βούλα επισκέπτεται αιφνιδιαστικά τον Ορέστη στην εταιρεία και η Άντζελα αποκαλύπτει στον Γιάμαρη τις παράνομες δουλειές που κάνει ο Καπετανάκος.

«Πόρτο Λεόνε»: Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 , στις 23:30

Επεισόδιο 45

Ο Καστίλιας προσφέρει, άθελά του, µια ανέλπιστη ευκαιρία στην Καίτη σε σχέση με τον Γιάµαρη. Η Κοραλία σταματά την επικίνδυνη κατρακύλα της Βίκυς. Οι νουθεσίες της Φωφώς δεν αρκούν για να αποτρέψουν τη συντριβή της Βούλας.

Ο Χρόνης γίνεται η αφορμή για να προσγειωθεί η Λένα ξανά στην πραγματικότητα.

Ο Βούλγαρης βυθίζεται όλο και περισσότερο στην παράνοια, µα ο Ορέστης ακόμα δεν έχει καταλάβει τις πραγματικές διαθέσεις του πατέρα του. Ο Καπετανάκος ανησυχεί τη Ρίτα, αλλά η Άντζελα είναι εκείνη που θα την κάνει να νιώσει πραγματικό κίνδυνο.