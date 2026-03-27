Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 , στις 23:30
Επεισόδιο 44
Ο Χρόνης πέφτει στην παγίδα του Στελάρα, ενώ ο Βούλγαρης αποφασίζει να κινηθεί νομικά εναντίον της Γαλήνης και του Ορέστη, έτσι ώστε να τους απομακρύνει από την εταιρεία.
Η Λένα ζητάει µία χάρη από τον Αντρέα, που τον αναγκάζει να πάει στο καµπαρέ και η Καίτη συναντάει τον Καστίλια προκειμένου να υπογράψει την καταγγελία για τον Γιάµαρη.
Η Βούλα επισκέπτεται αιφνιδιαστικά τον Ορέστη στην εταιρεία και η Άντζελα αποκαλύπτει στον Γιάμαρη τις παράνομες δουλειές που κάνει ο Καπετανάκος.
{https://www.youtube.com/watch?v=0miHMRyGKZU}
«Πόρτο Λεόνε»: Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 , στις 23:30
Επεισόδιο 45
Ο Καστίλιας προσφέρει, άθελά του, µια ανέλπιστη ευκαιρία στην Καίτη σε σχέση με τον Γιάµαρη. Η Κοραλία σταματά την επικίνδυνη κατρακύλα της Βίκυς. Οι νουθεσίες της Φωφώς δεν αρκούν για να αποτρέψουν τη συντριβή της Βούλας.
Ο Χρόνης γίνεται η αφορμή για να προσγειωθεί η Λένα ξανά στην πραγματικότητα.
Ο Βούλγαρης βυθίζεται όλο και περισσότερο στην παράνοια, µα ο Ορέστης ακόμα δεν έχει καταλάβει τις πραγματικές διαθέσεις του πατέρα του. Ο Καπετανάκος ανησυχεί τη Ρίτα, αλλά η Άντζελα είναι εκείνη που θα την κάνει να νιώσει πραγματικό κίνδυνο.