Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μίλησε για την πατρότητα και τη σύντροφό του Κατερίνα Καινούργιου.

Την πρώτη του συνέντευξη παραχώρησε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής στο Grec Voyage και τη δημοσιογράφο Μαρίνα Χαραλάμπους, απόσπασμα της οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου στην εκπομπή του Alpha «Happy Day». Ο επιχειρηματίας, με την Κατερίνα Καινούργιου, μέσα στον Απρίλιο αναμένεται να γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Μιλώντας στην δημοσιογράφο, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, αναφέρθηκε στην πατρότητα και στα έντονα συναισθήματα που βιώνει λίγες ημέρες πριν κρατήσει στην αγκαλιά του την κόρη του.

Παράλληλα, μίλησε για την Κατερίνα Καινούριου και τη μεταξύ τους σχέση, τονίζοντας ότι η γνώμη της για εκείνος έχει μεγάλη αξία.

«Είναι πράγματι μια από τις πιο όμορφες και ιδιαίτερες περιόδους της ζωής μου. Το να ετοιμάζεσαι να γίνεις πατέρας είναι ένα συναίσθημα που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις πολλά πράγματα», ανέφερε αρχικά σχετικά με την πατρότητα.

Σε ότι αφορά την Κατερίνα Καινούργιου και την εγκυμοσύνη της ανέφερε: «Η αλήθεια είναι ότι τώρα και λόγω της εγκυμοσύνης της τρώει λίγο παρά πάνω και έχει ξεκάθαρη αδυναμία στα burgers».

Και πρόσθεσε: «Σίγουρα συζητάμε συχνά και ανταλλάσουμε απόψεις. Η γνώμη της για εμένα έχει αξία γιατί βλέπει τα πράγματα από την πλευρά του επισκέπτη αλλά και από την πλευρά επικοινωνίας και των media».

