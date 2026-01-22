Η ερμηνεύτρια, συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Aphrodite».

Για την συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision, την υποψηφιότητα και το τραγούδι της μίλησε η Desi G το πρωί της Πέμπτης που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Νωρίς – Νωρίς».

Η νεαρή ερμηνεύτρια, χαρακτήρισε τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό, ως ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα: «Από μικρή ήθελα να πάω στην Eurovision. Να πω την αλήθεια, αν σκεφτόμουν ότι θα είμαι εδώ στην Ελλάδα για την Eurovision και τον τελικό, δεν θα το πίστευα. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μου τύχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, σχολιάζοντας το τραγούδι με το οποίο έχει δηλώσει συμμετοχή, ανέφερε: «Όταν άκουσα το τραγούδι ήξερα ότι έπρεπε να το στείλουμε. Μιλάει γενικά για την αγάπη, για το πάθος και τη φλόγα, αλλά και για την Αφροδίτη και πώς σε κάνει να ερωτεύεσαι και πώς η αγάπη φέρνει τους ανθρώπους μαζί».

Και πρόσθεσε: «Κατά τη γνώμη μου, στη γενιά μου οι σχέσεις είναι τόσο δημοσιοποιημένες στα social media, αλλά δεν είναι πάντα οι σωστές σχέσεις. Νομίζω ότι γενικά η αγάπη είναι πολύ ιερή και η γενιά μου ίσως χάσει την επαφή με την ουσία της».

Τέλος, αναφέρθηκε στις μουσικές της σπουδές και στην επιστροφή της στην Αθήνα για να πάρει μέρος στον εθνικό τελικό: «Δεν έχω λόγια. Το γεγονός ότι είμαι εδώ με την οικογένειά μου και κάνω αυτό που αγαπάω... δεν έχω λόγια γι' αυτό το πράγμα. Ήρθαμε στην Αθήνα για την Eurovision, αλλά έχω και συγγενείς εδώ πέρα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

