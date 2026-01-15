Όσα ανέφερε η Γλυκερία για τις συναυλίες της στο Ισραήλ.

Η Γλυκερία, επιστρέφει στις συναυλίες της στο Ισραήλ, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου, μέσα από την εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό».

Η ευρέως γνωστή ερμηνεύτρια, παραχώρησε μία σύντομη συνέντευξη όπου και αναφέρθηκε στις εμφανίσεις της, αποκαλύπτοντας μάλιστα και την αγωνία που την διακατέχει για να συναντήσει ξανά το κοινό του Ισραήλ.

Η ίδια λοιπόν αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εγώ έκανα αυτό που θέλω να κάνω και πάντα στη ζωή μου κάνω αυτό που θέλω να κάνω γιατί στην ουσία αυτό που κάνω είναι να τραγουδάω. Προσφέρω μουσική και τη φωνή μου στους ανθρώπους που με αγαπάνε…», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Προσφέρω τη μουσική μου, τον εαυτό μου και τη φωνή μου στο κοινό το Ισραηλινό γιατί ξέρω ότι με αγαπάνε και με λατρεύουν και όπου και να πάω με αγαπάνε και με λατρεύουνε…».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, απευθυνόμενη στο κοινό ανέφερε: «Να πω σε αυτούς τους ανθρώπους να μη στενοχωριούνται για τη Γλυκερία, γιατί η Γλυκερία έχει πολλές δυνάμεις, πραγματικά», είπε και απεύθυνε χαιρετισμό στα εβραϊκά.

«Προς τα μέσα και προς τα τέλη Ιανουαρίου αλλά και μέσα Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουμε να κάνουμε εμφανίσεις στο Ισραήλ, όπως ξέρει ο κόσμος. Περιμένουμε με αγωνία να συναντήσουμε ξανά το κοινό που είναι τόσο θερμό, τόσο ζεστό και τόσο αγαπημένο».

