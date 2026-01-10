«Θα έπρεπε να γίνει µια προετοιµασία, όχι ξαφνικά» σχολίασε.

Ο Θέμης Αδαμαντίδης µίλησε στο «Secret» των Παραπολιτικών για την προσωπική του ζωή, τις δυσκολίες, αλλά και τον… νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σήµερα µε περίµενε µια έκπληξη µπαίνοντας στο καµαρίνι σας, καθώς είδα όλα τα παιδιά σας µαζί πρώτη φορά.

Βέβαια, είναι οι αγάπες µου. ∆ώρα του Θεού. Ευτυχία. Αυτό είναι ο πλούτος: να σε αγαπάει ο κόσµος και να έχεις ανθρώπους γύρω σου που αγαπάς και σε αγαπάνε.

Προσωπική ζωή έχετε;

Έχω και είµαι µια χαρά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θέλετε να ερωτευτείτε;

Ερωτευµένος είµαι πάντα.

Πώς σας φαίνεται ο νέος ΚΟΚ; Τον θεωρείτε πολύ αυστηρό;

∆εν είναι ότι είναι πολύ αυστηρός, απλώς το θυµήθηκαν λιγάκι αργά, ξαφνικά. Στο παρά πέντε. Θα έπρεπε να γίνει µια προετοιµασία, όχι ξαφνικά. Θα έπρεπε να γίνει σταδιακά. Επίσης, θα πρέπει να κάνουν και ρύθµιση στους δρόµους, µε τις ανάλογες ταχύτητες που έχουν µπει τώρα. Να ρυθµίσουν και τα φανάρια, γιατί είναι λίγο εκνευριστικό. Τα φανάρια είναι ρυθµισµένα για τις ταχύτητες τις άλλες. Ξαφνικά, εκεί που πηγαίνεις, φεύγεις µε πράσινο και µετά σε πιάνει κόκκινο µε τη µία.

Είστε ένας καλλιτέχνης που έχει στοχοποιηθεί πολύ. ∆εν έχετε ούτε «πλάτες» ούτε µάνατζερ. Ο,τι και να κάνετε, πάντα φταίτε. Σας έχει κουράσει αυτό το πράγµα;

Με έχει παρακουράσει. Και εµένα δεν µου αρέσουν οι αντιδικίες και το συνεχίζουν. ∆εν κάνω ασφαλιστικά µέτρα κ.λπ. Αλλά ας σταµατήσουν λιγάκι.

∆εν έχετε πει: «Κάπου ώπα, πρέπει να πάρω και εγώ κάποια µέτρα»;

Θα τα βάλεις µε το θεριό; Θα βρεις δίκιο; Ο κόσµος ξέρει. Πολλοί µε σταµατάνε και µου λένε «µη δίνεις σηµασία». Ξέρει ο κόσµος.

Πόσων χρόνων είστε και πώς διατηρείστε;

Είµαι 68 χρόνων.

∆εν πιστεύω ότι κοιµάστε πολύ και ότι κάνετε υγιεινή ζωή…

Ο πατέρας µου και η µητέρα µου φταίνε. Όλα είναι στο µυαλό. Το αφήνεις να σε ρίχνει. Οι καταστάσεις είναι αυτές που σε γερνάνε.