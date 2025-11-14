Τα στοιχεία της φύσης στο επίκεντρο του ημερολογίου της Pirelli για το 2026.

Η Pirelli αποκάλυψε το ημερολόγιό της για το 2026, στο οποίο «πρωταγωνιστούν» μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου, της μόδας, του αθλητισμού και της μουσικής, ενώ στο επίκεντρο είναι τα στοιχεία της φύσης.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Τίλντα Σουίντον, η Ιζαμπέλα Ροσελίνι, αλλά και η Γκουέντολιν Κρίστι είναι ανάμεσα στις ηθοποιούς που πόζαραν στον φακό του Σόλβε Σούντσμπο. Η Ιρίνα Σάικ είναι ένα από τα μοντέλα του ημερολογίου, όπως και η Εύα Χερτζίκοβα, που εμφανίζεται σε αυτό για τρίτη φορά, μετά το 1996 και το 1998.

Επίσης πόζαραν η Βένους Γουίλιαμς- ακολουθώντας τα βήματα της αδελφής της Σερένα που εμφανίστηκε το ημερολόγιο της Pirelli το 2016- αλλά και η τραγουδίστρια FKA twigs.

«Το σημαντικό είναι πως όλες είναι γυναίκες, όχι νεαρά μοντέλα. Έμπειροι, ενήλικες άνθρωποι που σέβομαι βαθιά για αυτό που κάνουν. Κάποιες ήθελα να τις συναντήσω και να τις φωτογραφήσω για πρώτη φορά. Με άλλες έχω συνεργαστεί στο παρελθόν και ήθελα να τις φωτογραφήσω ξανά», υπογράμμισε ο Σόλβε Σούντσμπο.

