10.000 ίπποι για το νέο P Zero: Όσα έγιναν στη λαμπερή γιορτή της Pirelli για τα 40 χρόνια του κορυφαίου ελαστικού

Το αποκορύφωμα ήταν η εμφάνιση ενός μονοθέσιου Formula 1 με ελαστικά P Zero 18”, υπενθυμίζοντας την αγωνιστική κληρονομιά της Pirelli και τη στενή σύνδεση του δρόμου με την πίστα.

Με φόντο το διάσημο λόφο του Goodwood Festival of Speed, η Pirelli παρουσίασε τη νέα, πέμπτη γενιά του P Zero, του θρυλικού ελαστικού που έκτισε την κατηγορία των ultra-high performance (UHP) ελαστικών. Η παρουσίαση συνδυάστηκε με μια εντυπωσιακή παρέλαση supercars, συνολικής ισχύος άνω των 10.000 ίππων, τιμώντας τα 40 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του P Zero το 1985.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ωδή στην τεχνολογία, την ιστορία και την καινοτομία. Πρώτη στην ανάβαση του Goodwood εμφανίστηκε η Ferrari F40, το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής που εξοπλίστηκε με P Zero. Ακολούθησαν ονόματα-θρύλοι όπως η Lancia Delta S4 Stradale, η Lamborghini Urus SE (το πρώτο αυτοκίνητο με την πέμπτη γενιά P Zero), και το ηλεκτρικό Lotus Evija, με τα νέα ελαστικά P Zero Trofeo R Elect, ειδικά για ηλεκτρικά hypercars.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η εμφάνιση των McLaren Artura και Pagani Utopia Roadster, τα πρώτα οχήματα που φέρουν στάνταρ το Pirelli Cyber Tyre – ένα έξυπνο σύστημα που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από αισθητήρες στα ελαστικά και τα μεταδίδει στα συστήματα του αυτοκινήτου. Η Porsche 911 Carrera 4 GTS με τα P Zero R, η Aston Martin Vanquish Volante και το BMW Vision Driving Experience συνέθεσαν μια πανδαισία τεχνολογίας και σχεδιαστικής φιλοσοφίας.

Η Pirelli παρουσίασε επίσης, σε συνεργασία με την Jaguar Land Rover, το πρώτο παγκοσμίως ελαστικό παραγωγής με άνω του 70% βιολογικά και ανακυκλωμένα υλικά, ειδικά σχεδιασμένο P Zero για το Range Rover, με φυσικό καουτσούκ πιστοποιημένο FSC™.

Η οικογένεια P Zero

Η σειρά P Zero αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς στον κόσμο των ελαστικών υψηλών επιδόσεων και περιλαμβάνει:

P Zero 5ης γενιάς: Απόδοση και ασφάλεια σε σπορ οχήματα.

P Zero E: Έμφαση σε ηλεκτροκίνηση & βιωσιμότητα.

P Zero R: Σπορ χαρακτήρας για δρόμο και πίστα.

P Zero Trofeo RS: Απόλυτη επιθετικότητα για track days.

P Zero Winter 2: Απόδοση και το χειμώνα.

Τέλος, η Pirelli παρουσίασε τη συλλεκτική επανέκδοση του αυθεντικού P Zero του 1985, διαθέσιμη σε μόλις 40 σετ και ενταγμένη στη σειρά Pirelli Collezione, με κλασική σχεδίαση αλλά σύγχρονα υλικά – για να συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη ασφάλεια.