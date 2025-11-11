«Δεν τραγουδούσα στον δρόμο για να μαζέψω χρήματα», δήλωσε η Μαρίνα Σπανού.

Τη Μαρίνα Σπανού υποδέχτηκε στο πλατό του «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, το βράδυ της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου.

Η νεαρή τραγουδίστρια και κόρη του γνωστού ηθοποιού, Χρήστου Σπανού, μίλησε για την ενασχόλησή της με τη μουσική και την απόφασή της να ξεκινήνει την καριέρα της τραγουδώντας στον δρόμο.

«Ήμουν μουσικός του δρόμου και θα το ξανάκανα, η Αεροπαγίτου περνάει συχνά από τη σκέψη μου. Προσπαθώ να τη φέρνω στο μυαλό μου, εκεί κατάλαβα ότι ο κόσμος χρειάζεται απλώς μία φωνή και κιθάρα για να νιώσει κάτι», είπε αρχικά η Μαρίνα Σπανού.

