Οι φωτογραφίες με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Την εγκυμοσύνη της, με μια τρυφερή ανάρτηση, ανακοίνωσε η Κατερίνα Καινούργιου.

Τον τελευταίο 1,5 χρόνο η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από τις εκπομπές της και τις αναρτήσεις της, αναφέρεται συχνά στον επιχειρηματία σύντροφό της με τον οποίο σε λίγους μήνες θα γίνουν γονείς.

«A little miracle on the way…Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία…Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

{https://www.instagram.com/p/DQ2FfnVCJBd/}

Πριν από λίγους μήνες η παρουσιάστρια του Alpha είχε δεχτεί πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της στο Παρίσι. «Το έχω πει πολύ καιρό, ότι ο γάμος θα είναι πολύ κλειστός. Το πάρτι θα είναι μεγάλο. Τα βαφτιστήρια μου ίσως είναι παρανυφάκια. Θα είναι ένα κορίτσι και ένα αγόρι», είχε δηλώσει η Κατερίνα Καινούργιου στον τηλεοπτικό αέρα.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε κοινή παρέα αρκετά χρόνια πριν γίνουν ζευγάρι. «Αυτό που σκέφτομαι πάντα και το λέω και στις φίλες μου είναι ότι, καμιά φορά έρχονται τα πράγματα εκεί που δεν τα περιμένεις. Μπορεί στο ξαφνικά, σε ένα βράδυ, σε μια στιγμή, να έρθει κάτι που δεν το περιμένεις καθόλου και να είναι πιο καλό από αυτό που φανταζόσουν. Το πρώτο βήμα το έκανε ο Παναγιώτης. Τα προηγούμενα χρόνια, και εγώ ήμουν σε σχέση και εκείνος είχε άλλες σχέσεις, οπότε το οποιοδήποτε κομπλιμέντο μου έκανε ήταν πάντα με πολύ διακριτικό τρόπο», είχε εξομολογηθεί η Κατερίνα Καινούργιου.