Η Μέγκαν Μαρκλ θα παίξει τον εαυτό της στην ταινία.

Την επιστροφή της στον κινηματογράφο κάνει η Μέγκαν Μαρκλ, σε ταινία με τις Λίλι Κόλινς και Μπρι Λάρσον.

Η δούκισσα του Σάσεξ εθεάθη στα γυρίσματα της ταινίας «Close Personal Friends», στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια την Τετάρτη (5/11). Στο φιλμ θα παίξει τον εαυτό της, ενώ ανάμεσα στους πρωταγωνιστές είναι επίσης οι Τζακ Κουέιντ και Χένρι Γκόλντινγκ.

«Η Μέγκαν έχει έναν μικρό ρόλο. Έμοιαζε πολύ άνετη και χαρούμενη στα γυρίσματα. Συστήθηκε σε όλους και ήταν πολύ γλυκιά και προσγειωμένη», δήλωσε πηγή του People.

Αυτή είναι η πρώτη επαφή της με την υποκριτική από τη στιγμή που «μπήκε» στη βασιλική οικογένεια, μετά την αποχώρησή της από το «Suits», πριν από οχτώ χρόνια, έπειτα από την ανακοίνωση του αρραβώνα της με τον πρίγκιπα Χάρι.

«Είναι τεράστια στιγμή για τη Μέγκαν και σηματοδοτεί την επιστροφή σε κάτι που πραγματικά αγαπά. Έχει δεχθεί πολλές προτάσεις, όμως ένιωσε ότι αυτή ήταν σωστή», δήλωσε πηγή της Sun από τα Amazon MGM Studios.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είναι ο τρόπος να της να δοκιμάσει και να δει πόσο απολαμβάνει την επιστροφή της στα γυρίσματα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι εξαιρετικά ενθουσιασμένοι και έχουν δεσμευθεί να μην αποκαλύψουν τίποτα για τη συμμετοχή της», ανέφερε το ίδιο άτομο.

Η Μέγκαν Μαρκλ γνώρισε τον πρίγκιπα Χάρι το 2016, όταν πρωταγωνιστούσε στο «Suits» τη σειρά που την έκανε γνωστή. Το 2017, σε συνέντευξη για τον αρραβώνα τους, είχε μιλήσει για την απόφασή της να αποσυρθεί από την υποκριτική, προκειμένου να εγκατασταθεί τότε στη Βρετανία, ώστε να είναι μαζί το ζευγάρι. «Δεν θεωρώ ότι εγκαταλείπω κάτι, το βλέπω απλά ως μία αλλαγή. Είναι ένα νέο κεφάλαιο», είχε πει τότε μεταξύ άλλων.

Πηγή: People