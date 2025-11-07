Από τότε που εγκατέλειψαν τα βασιλικά τους καθήκοντα, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας με το Netflix για την παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών στη συνδρομητική πλατφόρμα.

Η Μέγκαν Μαρκλ πρόκειται να επιστρέψει στην υποκριτική με έναν μικρό ρόλο σε μια ταινία που γυρίζεται αυτή τη στιγμή στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με όσα ανέφεραν την Τετάρτη αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

H δούκισσα του Σάσεξ και σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι γύρισε σκηνές για την ταινία «Close Personal Friends» μαζί με την Λίλι Κόλινς, και τους Τζακ Κουέιντ και Μπρι Λάρσον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, η ταινία «αφηγείται την ιστορία ενός "συνηθισμένου" ζευγαριού που γνωρίζει ένα διάσημο ζευγάρι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας».

Η Μέγκαν πρωταγωνίστησε στη σειρά «Suits» για επτά σεζόν πριν από τον γάμο της το 2018 με τον πρίγκιπα Χάρι, τον νεότερο γιο του βασιλιά Καρόλου Γ'.

Στη συνέχεια διέκοψε την καριέρα της στην υποκριτική, ανακοινώνοντας μάλιστα και την πλήρη αποχώρησή της από το επάγγελμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από τότε που εγκατέλειψαν τα βασιλικά τους καθήκοντα, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας με το Netflix για την παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών στη συνδρομητική πλατφόρμα.

Η ηθοποιός υπέγραψε την παραγωγή του «With Love, Meghan», μια επιτυχημένη σειρά του Netflix που παρουσιάζει την Μέγκαν να μαγειρεύει με φίλους ή να ασχολείται με την κηπουρική και το σπίτι, η οποία ωστόσο έλαβε αρνητικές κριτικές από τον αγγλοσαξονικό Τύπο. Παρά την κριτική, η σειρά έγινε η πιο δημοφιλής εκπομπή μαγειρικής της πλατφόρμας.

Το Netflix ανακοίνωσε ότι δημιουργήθηκε μια δεύτερη σεζόν, καθώς και ένα ειδικό επεισόδιο που θα προβληθεί τον Δεκέμβριο.

Το ζευγάρι παρήγαγε επίσης τη σειρά ντοκιμαντέρ πΧάρι & Μέγκαν», που αφορά τη διακοπή των σχέσεών τους με τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Αυτή η σειρά σημείωσε επιτυχία καθώς συγκέντρωσε 23 εκατομμύρια προβολές τις πρώτες τέσσερις ημέρες μετά την κυκλοφορία της - ρεκόρ για ντοκιμαντέρ του Netflix.