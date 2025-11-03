«Άρχισα να βλέπω τη ζωή λίγο διαφορετικά».

Μια βαθιά προσωπική στιγμή μοιράστηκε με το τηλεοπτικό κοινό η Κατερίνα Καινούργιου, αποκαλύπτοντας ότι το περασμένο καλοκαίρι βίωσε ένα μικρό «θαύμα» που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή.

Χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το προσωπικό της ζήτημα —τις οποίες, όπως είπε, θα μοιραστεί το επόμενο διάστημα— η παρουσιάστρια περιέγραψε την εμπειρία της με τον πατέρα Δημήτριο από τους Αγίους Ισιδώρους, τον οποίο επισκέφθηκε στα Χανιά.

«Πήγα να προσευχηθώ ζητώντας του κάτι, για το οποίο θα μιλήσω σε πολύ λίγο καιρό. Το λέω και ανατριχιάζω… Μου είπε: προσευχήσου, και αυτό που θέλεις σε πολύ λίγες ημέρες θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις ότι έχει γίνει», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, συγκινημένη.

Η ίδια περιέγραψε τη συναισθηματική ένταση της στιγμής, λέγοντας πως ένιωσε αγαλλίαση, ηρεμία και μια εσωτερική αλλαγή που την έκανε να δει τη ζωή με άλλο μάτι.

«Η αγαλλίαση που ένιωσα, η ηρεμία η ψυχική και τα συναισθήματα ήταν απίστευτα. Άρχισα να βλέπω τη ζωή λίγο διαφορετικά», σημείωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εξομολόγησή της έγινε με αφορμή μια παρόμοια ιστορία που μοιράστηκε η καλεσμένη της, Βαρβάρα, και αποτέλεσε αφορμή για μια συζήτηση γύρω από την πίστη και τη δύναμη της ψυχής.

«Δεν ξέρω αν αυτό το θέμα αρέσει σε όλους. Εγώ όμως αυτή την κουβέντα την απόλαυσα πάρα πολύ. Θα προσπαθώ όσο μπορώ, μέσα από αυτή την εκπομπή, να προβάλλω τέτοια θέματα, γιατί ούτε την πίστη μου διαπραγματεύομαι, ούτε τη δύναμη της Επιστήμης», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz0ifjomsa9?integrationId=40599y14juihe6ly}