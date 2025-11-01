H Αμερικανίδα πρέσβειρα πόζαρε χαμογελαστή μπροστά στα φλας των φωτογράφων.

Στην Αθήνα βρίσκεται η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με την ίδια να εντυπωσιάζει στις εμφανίσεις της.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παραθέτει δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δεξίωση, για την οποία απαιτείται επίσημο ένδυμα, θα περιλαμβάνει επίσημο δείπνο, κοκτέιλ και χορό, ενώ οι προσκεκλημένοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το μενού της προτίμησής τους.

Οι επιλογές περιλαμβάνουν μοσχαρίσιο φιλέτο με κόκκινο κρασί και σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά ή ψητό κουνουπίδι με σάλτσα καρύδας και ταχίνι.

Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή της: