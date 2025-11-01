Οι κάμερες κατέγραψαν τη μαύρη λιμουζίνα και το κομβόι που μετέφερε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο νέο της σπίτι στο Κολωνάκι.

Έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11) στη χώρα μας, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Οι κάμερες κατέγραψαν τη μαύρη λιμουζίνα και το κομβόι που μετέφερε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο νέο της σπίτι στο Κολωνάκι.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddxbyiho16zl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Θα έχει δύο ανεπίσημες και ενδεχομένως και άλλες εμφανίσεις σήμερα και αύριο. Απόψε το βράδυ θα παραστεί σε δεξίωση για την επέτειο της ίδρυσης του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, αλλά και αύριο, όπου θα παραστεί σε εκδήλωση που διοργανώνεται σε κέντρο όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Στην εκδήλωση αυτή θα παρευρεθούν επίσης μέλη της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας, πολιτικοί και άλλοι παράγοντες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη θα συναντήσει τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, τα ενεργειακά ζητήματα και οι περιφερειακές εξελίξεις στην περιοχή.