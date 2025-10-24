«Η προσωπικότητά της μητέρας μου και η δύναμη που εξέπεμπε υπήρξε για μένα φάρος».

Ο Στέλιος Μάινας ήταν καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τα παιδικά του χρόνια και την απουσία του πατέρα του.

«Ο πατέρας μου έφυγε από την οικογένεια όταν ήμουν τεσσάρων ετών, κι έτσι δεν τον γνώρισα αρκετά καλά. Το υπόλοιπο είναι περισσότερο θέμα φαντασίας, αλλά γνωρίζω από την οικογένειά μου, που αποτελείται από ναυτικούς, ότι το επάγγελμά τους λειτουργεί συχνά ως καταφύγιο, αλλά και ως τρόπος να αποφύγουν κάποιες ευθύνες, τις οποίες αφήνουν στις γυναίκες τους.

Στο βιβλίο μου, ο ήρωας έχει συγγένεια τόσο με όλους τους συγγενείς μου όσο και, κατά κάποιο τρόπο, με τον πατέρα μου, από τις περιορισμένες επαφές μας. Τα παιδιά θαυμάζουν τους γονείς τους, ειδικά τον πατέρα, αλλά ο ήρωάς μου δεν ήταν ο πατέρας μου· ήρωας μου ήταν η μητέρα μου.

Όχι μόνο γιατί μεγάλωσα μαζί της, αλλά γιατί η προσωπικότητά της και η δύναμη που εξέπεμπε υπήρξε για μένα φάρος. Έχω επίσης έναν μεγαλύτερο αδελφό, που μαζί μεγαλώσαμε, και ούτε εμείς ασχοληθήκαμε με τη θάλασσα. Οι μόνοι που δεν ακολούθησαν την οικογενειακή παράδοση ήμασταν εμείς οι δύο», εξομολογήθηκε ο Στέλιος Μάινας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddpoirht8ew1?integrationId=40599y14juihe6ly}