Η Καίτη Γκρέυ δεν έκανε καμία αναφορά στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της.

Άνοιξε και διαβάστηκε η ιδιόχειρη διαθήκη της σπουδαίας λαϊκής τραγουδίστριας Καίτης Γκρέυ, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2025, αποκαλύπτοντας τις τελευταίες της επιθυμίες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μοναδικός κληρονόμος της είναι ο εγγονός της, Κωνσταντίνος Ηλιάδης, στον οποίο η τραγουδίστρια είχε μεγάλη αδυναμία και ο οποίος τη φρόντιζε μέχρι το τέλος της ζωής της.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του, Όθωνας Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Όπως ανέφερε, η Καίτη Γκρέυ δεν έκανε καμία αναφορά στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της — ούτε στον γιο της, Φίλιππο Ηλιάδη, ούτε στην εγγονή της, Αγγελική Ηλιάδη.

Στη διαθήκη της, η αγαπημένη ερμηνεύτρια εξηγεί ότι είχε ήδη προσφέρει υλικά αγαθά στα παιδιά της όσο ζούσε, γεγονός που, όπως σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος, δικαιολογεί την απουσία τους από την τελική της βούληση.

«Ο εγγονός της ήταν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή και τη στήριξε όσο κανείς άλλος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος, υπενθυμίζοντας πως ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης είχε στο παρελθόν δικαιωθεί δικαστικά σε διαμάχη με τον θείο του, Φίλιππο Ηλιάδη.

Με τη διαθήκη αυτή, ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης καθίσταται ο αποκλειστικός κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της Καίτης Γκρέυ - δικαιώματα που, όπως σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος, παραμένουν «εξαιρετικά χαμηλά» για μια καλλιτέχνιδα με τη σημαντική πολιτισμική της προσφορά.

Ο γιος της τραγουδίστριας διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα να προσβάλει τη διαθήκη, ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο, οι πιθανότητες να ανατραπεί η απόφαση είναι ελάχιστες, καθώς έχει επιβεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής της και υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες.

