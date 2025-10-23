«Δεν ξέρω καθόλου τι θα πω στο παιδί μου αν μια μέρα με ρωτήσει».

Το βράδυ της Τετάρτης, 22 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Χρανιώτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα.

Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μίλησε για την περίοδο των καταχρήσεων κατά την οποία, όπως παραδέχθηκε, δεν εθίστηκε σε τίποτα.

«Το έχω περάσει όλο το θέμα των καταχρήσεων χωρίς όμως να με δυσκολέψει καθόλου. Ποτέ δεν εθίστηκα σε τίποτα από τα τρία. Ίσως στο rock ‘n’ roll να είμαι εθισμένος περισσότερο ακόμα και τώρα, δηλαδή θα ακούσω μουσική στο σπίτι μου. Δεν νομίζω όμως ότι εθίστηκα ούτε στην ερωτική συνεύρεση, ούτε στα ναρκωτικά αλλά ήταν πράγματα που, ναι, έπρεπε να πειραματιστώ στη ζωή μου.Δεν ξέρω καθόλου τι θα πω στο παιδί μου αν μια μέρα με ρωτήσει γι’ αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο, σε ανθρώπους που αγαπάς, πρέπει να φροντίσεις να τους πεις όλη την αλήθεια. Σίγουρα δεν το ξέρω αυτό, ακόμα. Στο παρελθόν έχω πει σε ανθρώπους που αγαπάω αυτό που έχει συμβεί, αλλά το έχω αποφύγει κιόλας», είπε ο Γιώργος Χρανιώτης στο Action 24.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddoubyb29yz5?integrationId=40599y14juihe6ly}