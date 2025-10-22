«Είμαστε πολλά περισσότερα χρόνια χωρισμένοι ως γονείς παρά μαζί».

Μια σπάνια προσωπική αναφορά έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το βράδυ της Τρίτης στο The 2Night Show, με καλεσμένη τη Λένα Δροσάκη.

Αφορμή στάθηκε η συζήτηση για το πρόσφατο διαζύγιο της ηθοποιού από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, που οδήγησε τον παρουσιαστή να μοιραστεί τη δική του εμπειρία ως γονιός χωρισμένος.

«Την ερώτηση θα σου την κάνω, επειδή κι εγώ με τη μαμά του Αναστάση δεν προλάβαμε να μείνουμε μαζί πάρα πολύ καιρό. Υπήρξε ένα χρονικό διάστημα από τη στιγμή που κάναμε τον Αναστάση και χωρίσαμε γρήγορα. Ουσιαστικά, είμαστε πολλά περισσότερα χρόνια χωρισμένοι ως γονείς παρά μαζί», ανέφερε ο παρουσιαστής, απευθυνόμενος στη Δροσάκη.

Η ηθοποιός, με τη σειρά της, μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που συνοδεύουν έναν χωρισμό, ειδικά όταν υπάρχει παιδί.

«Ένα διαζύγιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι αναίμακτο – ακόμα κι αν υπάρχει συνεννόηση, παραμένει μια επίπονη διαδικασία. Όμως, επειδή είμαστε οικογένεια, θα είμαστε για πάντα οικογένεια. Θέλει χρόνο να μπορέσουμε να συγχωρέσουμε πρώτα τον εαυτό μας και μετά τον άλλον, ώστε να πορευτούμε μαζί ως γονείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddokv4ppeuyx?integrationId=40599y14juihe6ly}