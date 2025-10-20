«Το Σόι Σου» έρχεται από 31 Οκτωβρίου με νέα επεισόδια στον Alpha.

Ύστερα από έξι ολόκληρα χρόνια «Το Σόι Σου» επιστρέφει και επίσημα στον Alpha με νέα επεισόδια, χιουμοριστικές σκηνές, καβγάδες και εντάσεις που δεν θα λείπουν από τα Κυριακάτικα τραπέζια των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων.

Μόλις σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ο τηλεοπτικός σταθμός δημοσίευσε μέσω instagram, πως η πρεμιέρα αναμένεται για τις 3 Οκτωβρίου, με διπλό επεισόδιο και όλοι οι τηλεθεατές, φαίνεται να ανυπομονούν για τη στιγμή.

«Επιστρέφει με νέα επεισόδια. Πρεμιέρα Παρασκευή 31/10 στις 20:00 με διπλό επεισόδιο!», γράφει χαρακτηριστικά η λεζάντα της δημοσίευσης.

{https://www.instagram.com/p/DQCpwtjghOB/}

Μέχρι τώρα, οι πρωταγωνιστές τις σειράς, έχουν μοιραστεί ορισμένα backstage στιγμιότυπα, ωστόσο η αγωνία κορυφώνεται για τα όσα επρόκειτο να συμβούν στην έκτη σεζόν της σειράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανατροπή μάλιστα, ήρθε και λίγες μέρες νωρίτερα, όταν ο Ευθύμης Ζησάκης, ο τηλεοπτικός Άρης, μέσω δημοσίευσής του, ανακοίνωσε πως επιστρέφει, ενώ πέρα από τους κεντρικούς χαρακτήρες τις σειράς, έρχονται και νέα πρόσωπα να συμπληρώσου τις δύο οικογένειες.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι στρώνουν τραπέζι μετά από 6 χρόνια.

«Το Σόι Σου»- Νέο διπλό επεισόδιο 31 Οκτωβρίου στις 20:00!

{https://www.instagram.com/reel/DQCvkmegWyz}