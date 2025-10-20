Απόψε στις 22:20 η «Γη της Ελιάς» επιστρέφει με νέο επεισόδιο.

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές που κόβουν την ανάσα φέρνουν τα πάνω-κάτω στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς».

Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν, ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον τους. Η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν θα μείνει όπως

ήταν.

Ο Μανούσος πετυχαίνει τον σκοπό του και τραυματίζει σοβαρά τον Παρασκευά. Η μοίρα του, όμως, είναι προδιαγεγραμμένη…

Η Ασπασία μαθαίνει την αλήθεια για τον θάνατο του Κίμωνα και ο κόσμος της γκρεμίζεται.

Ο Παυλής και η Δάφνη παντρεύονται.

Η Ισμήνη παίρνει τη μεγάλη απόφαση να γίνει παρένθετη μητέρα για να βοηθήσει την Αριάδνη να αποκτήσει παιδί.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:20 - Επεισόδιο 26

Η Φρύνη, η Χάιδω κι η Βασιλική τρέχουν στο νοσοκομείο, ενώ ο Παρασκευάς χειρουργείται. Την ίδια ώρα, ο Λυκούργος ενημερώνει τον Κουράκο ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα κι ετοιμάζει την απολογία του.

Οι Ρουσσάκηδες μαθαίνουν για την δολοφονία του Μανούσου, καθώς και την εμπλοκή του με το trafficking και πέφτουν από τα σύννεφα. Η Αλεξάνδρα αποφασίζει να πάει στη Μάνη προκειμένου να συμπαρασταθεί στη Χάιδω.

Η Ασπασία αγωνιά για τον Παρασκευά, αλλά ετοιμάζεται και για τη συνάντησή της με τον εκβιαστή ο οποίος δηλώνει ότι γνωρίζει τα πάντα για το θάνατο του γιου της. Η Κούλα και ο Λεοντιάδης τη στηρίζουν σε κάθε βήμα.

Η Μαργαρίτα αναρρώνει πλήρως κι η Αθηνά της προτείνει να συγκατοικήσουν.

Ο Μανώλης ανακαλύπτει μια μυστική θυρίδα του πατέρα του στην Ελβετία, ενώ ο Παυλής τού εκμυστηρεύεται ότι σκέφτεται να ζητήσει τη Δάφνη σε γάμο.

Η Ασπασία φτάνει στο σημείο συνάντησης με τον εκβιαστή και μαθαίνει τη σκληρή αλήθεια για τον νεκρό γιο της και τον ρόλο του Δημοσθένη.