«Θεωρώ πολύ μεγάλη υποκρισία να κρύβουμε αυτά που κάνουμε», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Απάντηση σε όσους τον χλεύασαν για τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, έχει υποβληθεί έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον Action 24.

Εξηγώντας πώς προέκυψε η αποκάλυψη ότι έχει κάνει μπότοξ, είπε: «Ανεβαίνω στο βήμα και πάει να με πειράξει ο Πλεύρης ότι θα βάλω γυαλιά για να διαβάσω. Εγώ δεν βάζω πλέον γυαλιά γιατί έχω διορθώσει την πρεσβυωπία. Λοιπόν, επειδή εκείνη την ημέρα διάβαζα άρθρα σε διάφορα σάιτ, αν έχω κάνει λίφτινγκ ή όχι, λέω, θα σας τρολάρω. Και είπα όσα είπα».

«Θεωρώ πολύ μεγάλη υποκρισία να κρύβουμε αυτά που κάνουμε. Επίσης όλοι αυτοί που εκπλήσσονται, αν πάτε στα ιατρεία των πλαστικών, δεν βρίσκεις ραντεβού. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ γεμάτα. Δηλαδή, μόνο ο Άδωνις έχει πάει;», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddmxf1mfxojl?integrationId=40599y14juihe6ly}