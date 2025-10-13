Η δύναμη της φράσης που βάζει τέλος στο θυμό.

Όταν ένα παιδί ή έφηβος θυμώνει, πολλές φορές αρκεί μια μικρή φράση δύο προτάσεων για να ηρεμήσει.

Φανταστείτε: Ένα νήπιο κλαίει στο διάδρομο του σούπερ μάρκετ και η μαμά προσπαθεί απεγνωσμένα να το ηρεμήσει. Ένα παιδί στο δημοτικό αρνείται να κάνει τα μαθήματά του. Ένας έφηβος αντιδρά όταν του απαγορεύετε να βγει λόγω τιμωρίας. Τι κοινό έχουν όλες αυτές οι καταστάσεις; Τη δύναμη μιας φράσης που μπορεί να βάλει τέλος στον θυμό τους.

Η φράση που προτείνει ο Δρ. Bernstein είναι η εξής:

«Καταλαβαίνω ότι είσαι αναστατωμένος/η αυτή τη στιγμή. Είμαι εδώ για σένα»

Παρά την απλότητά της, έχει βαθιά ψυχολογική επίδραση, καθώς επιτυγχάνει τρία βασικά πράγματα:

Αναγνωρίζει τα συναισθήματά τους: Το παιδί αισθάνεται ότι το καταλαβαίνουν και ότι τα συναισθήματά του έχουν σημασία.

Δίνει ασφάλεια αντί για αντίσταση: Ο θυμός συχνά κρύβει φόβο, θλίψη ή απογοήτευση. Αντί να λέμε «Ηρέμησε!» ή «Μην υπερβάλλεις!», η φράση ηρεμεί και αποφορτίζει την ένταση.

Προωθεί τη σύνδεση αντί για τον έλεγχο: Με το να προσφέρετε την παρουσία και την υποστήριξή σας, μετατοπίζετε τη δυναμική από σύγκρουση σε σύνδεση.

Τι να προσέξετε

Παραμείνετε ήρεμοι: Ο τόνος της φωνής έχει μεγάλη σημασία. Μιλήστε με καλοσύνη και όχι με εκνευρισμό.

Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα του σώματος: Γονατίστε μπροστά στα μικρότερα παιδιά και αφήστε χώρο στους εφήβους.

Δώστε χρόνο: Μπορεί να μην ανταποκριθούν αμέσως, αλλά θα θυμούνται τα λόγια σας.

Συνεχίστε όταν είναι έτοιμα: Μόλις ηρεμήσουν, βοηθήστε τα να επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους και να βρουν λύσεις.