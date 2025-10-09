Ανακοινώθηκε η λίστα με τα καλύτερα μπαρ παγκοσμίως για φέτος.

Το Χονγκ Κονγκ πήρε τα «σκήπτρα» για το καλύτερο μπαρ στον κόσμο, ενώ τρία ελληνικά μπήκαν στη λίστα με τα κορυφαία 50 για το 2025.

Το World’s Best ανακοίνωσε την ετήσια λίστα του με τα κορυφαία μπαρ και στην κορυφή βρέθηκε το Bar Leone στο Χονγκ Κονγκ. Είναι το πρώτο από τη Ασία που κατακτά αυτόν τον «τίτλο».

Τρία ελληνικά μπαρ- όλα στην Αθήνα- μπήκαν στην 50άδα με τα καλύτερα στον κόσμο. Το ένα από αυτά, το Line, βρέθηκε στη δεκάδα, κατακτώντας την όγδοη θέση.

Το Baba au Rum βρίσκεται στην 27η θέση της λίστας. Επίσης, κέρδισε το βραβείο «Legend of the List».



Το τρίτο αθηναϊκό μπαρ που μπήκε στα 50 καλύτερα του κόσμου είναι το The Bar in Front of the Bar, που κατέκτησε τη 47η θέση.

Τα πέντε καλύτερα μπαρ στον κόσμο

1. Bar Leone, Χονγκ Κονγκ

2. Handshake Speakeasy, Πόλη του Μεξικού

3. Sips, Βαρκελώνη

4. Paradiso, Βαρκελώνη

5. Tayēr + Elementary, Λονδίνο

