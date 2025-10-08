Πώς μπορούμε να φτιάξουμε ασφαλή και αποτελεσματικά καθαριστικά για το σπίτι.

Αφού γεμίσαμε τα ντουλάπια των σπιτιών μας με καθαριστικά κάθε είδους, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια στροφή προς «σπιτικά» προϊόντα.

Είτε ο στόχος είναι να βρούμε πιο οικονομικά καθαριστικά, είτε προσπαθούμε να αποφύγουμε προϊόντα με συστατικά που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον και εμάς, στα social media μπορεί να βρει κανείς άφθονες τέτοιες «συνταγές».

Πολλές φορές όμως αυτά τα μείγματα δεν είναι αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ο συνδυασμός ξιδιού και μαγειρικής σόδας, αλλά τελικά το ένα εξουδετερώνει το άλλο, σε ό,τι αφορά στις καθαριστικές ιδιότητές τους.

Το Ινστιτούτο για τη μείωση της χρήσης τοξικών (TURI), του πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης δίνει έξι συνταγές για DIY (κάν’το μόνος σου) καθαριστικά, με προϊόντα που έχουμε στο σπίτι μας και είναι ασφαλή.

Επίσης, δίνει μερικές χρήσιμες γενικές οδηγίες, προτού αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα δικά μας καθαριστικά

Γενικές οδηγίες

Χρησιμοποιείστε λευκό ξίδι με οξύτητα 5%

Χρησιμοποιείστε αποσταγμένο νερό, εάν είναι εφικτό.

Ποτέ μην επαναχρησιμοποιείτε δοχείο από εμπορικά καθαριστικά.

Βάλτε μια ετικέτα στο μπουκάλι με τα συστατικά του καθαριστικού.

Να επιλέγετε πάντα τα καλύτερης ποιότητας συστατικά, ώστε να είναι αποτελεσματικό το προϊόν.

Οι «συνταγές» του TURI για DIY καθαριστικά

Καθαριστικά πολλαπλών χρήσεων

2 κούπες νερό

2 κουταλιές σαπούνι Καστίλης

1/2 κουταλιά μαγειρική σόδα

Ανακατέψτε τα συστατικά σε ένα μπουκάλι ψεκασμού. Ψεκάστε την επιφάνεια και σκουπίστε με υγρό πανί. Είναι εξαιρετικό για την κουζίνα (πάγκος, ντουλάπια, εσωτερικό φούρνου μικροκυμάτων).

2 κουταλιές μαγειρική σόδα

2 κούπες ζεστό νερό

Ψεκάστε και σκουπίστε με υγρό πανί. Κατάλληλο για χρήση σε αλουμίνιο, ορείχαλκο, κεραμικά, χρώμιο, χαλκό, υαλοβάμβακα, γυαλί, πλαστικό και χάλυβα.

Καθαριστικό τζαμιών

1 κούπα ξίδι

1 κούπα νερό

Ψεκάστε τη γυάλινη επιφάνεια και σκουπίστε με χαρτί κουζίνας. Είναι αποτελεσματικό για βρομιά, δαχτυλιές, σαπούνι σε γυάλινες επιφάνειες και από χρώμιο. Μπορεί να αποτελέσει καθαριστικό γενικής χρήσης, αλλά όχι σε επιφάνειες όπως μάρμαρο, γρανίτης και σχιστόλιθος, καθώς το ξίδι μπορεί να τις χαράξει.

Καθαριστικό λεκάνης τουαλέτας

1/4 κούπας μαγειρική σόδα

1 κούπα αποσταγμένο λευκό ξίδι

Ρίξτε το μείγμα στη λεκάνη της τουαλέτας. Αφήστε το να δράσει μερικά λεπτά, τρίψτε τη λεκάνη και πατήστε το καζανάκι. Αυτό το μείγμα καθαρίζει και απομακρύνει τις οσμές.

Γυαλιστικό επίπλων και πατώματος

2 κούπες νερό

1/4 κούπας ξίδι

1 κουταλάκι λάδι (για παράδειγμα ελαιόλαδο)

Βάλτε σε μπουκάλι ψεκασμού, ανακινήστε προτού ψεκάσετε σε ύφασμα ή απευθείας στο έπιπλο. Στεγνώστε αμέσως. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα.

Καθαριστικό πατώματος

2 1/2 κούπες νερό

1/2 κούπα ξίδι

Ψεκάστε το μείγμα στο πάτωμα που θέλετε να καθαρίσετε και σκουπίστε με σφουγγαρίστρα ή πανί. Είναι κατάλληλο για δάπεδα ξύλινα, κεραμικά ή τύπου linoleum. Επίσης, συνίσταται για τον καθαρισμό επιφανειών μετά τη χρήση προϊόντος που περιέχει σαπούνι. Για λεκέδες, χρησιμοποιείστε πρώτα μικρή ποσότητα μαγειρικής σόδας στην επιφάνεια, προτού ψεκάσετε και αφήστε να δράσει μερικά λεπτά προτού το σκουπίσετε.