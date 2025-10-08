Η εξομολόγηση για το σοβαρό ατύχημα και τις ψευδείς φήμες.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου μίλησε ανοιχτά για το σοκαριστικό ατύχημα που είχε το περασμένο Πάσχα, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του, αλλά και τις φήμες που κυκλοφόρησαν εις βάρος του.

«Ήξερα ότι θα ασχοληθώ με το κλαρίνο»

Ο γνωστός μουσικός αναφέρθηκε στην αγάπη του για το κλαρίνο και στη διαδρομή του στο χώρο της δημοτικής μουσικής:

«Με το που έπιασα το κλαρίνο στα χέρια μου, δεν σκέφτηκα ότι μπορεί να ασχοληθώ μαζί του. Ήξερα ότι θα το κάνω. Κανείς από την οικογένειά μου δεν ήταν μουσικός. Ο πατέρας μου είναι αγρότης, όμως όλοι αγαπούν τη δημοτική μουσική. Όταν του είπα πως θέλω να ασχοληθώ με το κλαρίνο, στεναχωρήθηκε στην αρχή, γιατί ήλπιζε να μείνω στο χωριό και να τον βοηθώ στα χωράφια».

Ο ίδιος περιέγραψε και τα πρώτα δύσκολα χρόνια:

«Έχω περάσει δύσκολα. Στην αρχή έπαιξα πολλές φορές τζάμπα – ακόμα και πλήρωσα για να παίξω. Από τα 13 μου ήμουν μέσα στη νύχτα. Υπήρχαν μέρες που δεν είχα να φάω, όχι γιατί δεν μπορούσε να με βοηθήσει ο πατέρας μου, αλλά γιατί δεν ήθελα να του ζητήσω χρήματα. Ήξερα πόσο δύσκολα δούλευε. Μετά τον κορονοϊό κατάφερα να βγάλω καλά χρήματα».

Το ατύχημα που του στοίχισε δύο δάχτυλα

Ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε στη βραδιά του ατυχήματος με κροτίδα, το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε πασχαλινό γλέντι:

«Έχω τεράστιο παράπονο. Τώρα καταλαβαίνω τι είχα καταφέρει και μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι μπορεί να μην το ξαναζήσω. Δεν έχει χαθεί η ελπίδα· μέσα μου πιστεύω ότι θα ξαναπαίξω. Μου λείπουν δύο δάχτυλα. Ξέρω ότι είναι αδύνατον το χέρι μου να γίνει όπως πριν, όμως προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Όσο προχωρημένη κι αν είναι η επιστήμη, στους ακρωτηριασμούς των άνω άκρων δεν υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια».

Ο μουσικός αποκάλυψε πως η κροτίδα που κρατούσε περιείχε 40 γραμμάρια μπαρούτι – ποσότητα που χρησιμοποιείται ακόμη και για να σπάσουν πέτρες.

«Ζω από θαύμα. Ο κόσμος με βλέπει στο δρόμο και κλαίει· εγώ δεν έχω κλάψει τόσο. Με στεναχωρεί όταν κάποιοι λένε “έλα ρε, που δεν ήξερες”. Είναι δυνατόν να ήξερα και να το έπαιρνα στο χέρι; Ο τραγουδιστής μού έκανε νεύμα να την πετάξω, και σήκωσα το χέρι μου ψηλά για να μη χτυπήσει κανείς».

«Με κατέστρεψαν ψέματα και κακία»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε συγκινημένος και για τις φήμες που κυκλοφόρησαν μετά το ατύχημα, οι οποίες, όπως είπε, τον πλήγωσαν βαθιά:

«Έχω φερθεί σε όλους πολύ καλά. Δεν έχω νιώσει ποτέ ζήλια. Κι όμως, έλεγαν ψέματα πίσω από την πλάτη μου και με διέλυσαν. Με συγκλόνισε η σειρά 17 Κλωστές, γιατί ένιωσα ότι έβλεπα τον εαυτό μου. Έφτασα στο σημείο να σκεφτώ να κάνω κακό στον εαυτό μου, μόνο και μόνο για να δείξω πόσο με πίκραναν. Με κράτησε η σκέψη των παιδιών μου».

Ο μουσικός αποκάλυψε επίσης πως διαδόθηκε ψευδώς ότι είχε νοσηλευτεί για χρήση ναρκωτικών:

«Βγήκε μια βρώμα ότι νοσηλεύτηκα για χρήση ουσιών και ότι υπέγραψε η γυναίκα μου για να φύγω. Ήταν πρόστυχο. Δεν σεβάστηκαν ούτε εμένα ούτε τα παιδιά μου. Η τελευταία φορά που πήγα σε νοσοκομείο ήταν το 2022, για να πάρω τα χαρτιά της γιαγιάς μου από το νεκροτομείο. Ήξεραν ότι δεν ισχύει, κι όμως το έλεγαν. Έχω μάθει ποιος το ξεκίνησε – και ήταν άτομο από το κοντινό μου περιβάλλον. Τελικά, από όλους αυτούς που με περιτριγύριζαν, μόνο εγώ φορούσα παντελόνια».

