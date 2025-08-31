Άρης Μουγκοπέτρος: Ξεσπά κατά του πρώην φίλου του - «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι»

Πρόκειται για το άτομο που του έδωσε την κροτίδα.

Ξεσπά, μέσω ανάρτησης στα social, o Άρης Μουγκοπέτρος, εκφράζοντας την οργή του για τον πρώην φίλο που του προκάλεσε το σοβαρό ατύχημα.

Με αφορμή, λοιπόν, μια φωτογραφία που έλαβε από πανηγύρι, ο Άρης Μουγκοπέτρος ξέσπασε μέσω Instagram. Ο γνωστός μουσικός δημοσίευσε μια φωτογραφία μιας παρέας από πανηγύρι, στην οποία, όπως αναφέρει, εμφανίζεται και ο άνθρωπος που του έδωσε την κροτίδα.

«Ο ''κύριος'' που ήταν ''φίλος'' μου αδελφικός και μου έδωσε την κροτίδα έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι υπόλοιποι δίπλα του θα ρωτήσω πώς αισθάνονταν που κάθονταν με αυτόν που πήγε να με σκοτώσει», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος τραυματίστηκε σοβαρά σε πανηγύρι στις 21 Απριλίου 2025, όταν ένας άνδρας του έδωσε μια κροτίδα, χωρίς να τον ενημερώσει για τον κίνδυνο, με αποτέλεσμα αυτή να εκραγεί στα χέρια του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος υπέστη ακρωτηριασμό στον δείκτη και τον μέσο του δεξιού χεριού, ενώ κινδύνευσε να χάσει και την όρασή του στο δεξί μάτι, κάνοντας δύο χειρουργεία για να σωθεί.