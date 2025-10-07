Ο κίνδυνος παραμονεύει και κανείς δεν είναι ασφαλής.

Οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», κορυφώνονται και οι ζωές των ηρώων δοκιμάζονται όσο ποτέ άλλοτε.

Τι θα δούμε απόψε στο Επεισόδιο 16 (Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 22:20)

Ο Αντώνης, η Ερωφίλη κι ο Μανώλης είναι πολύ αναστατωμένοι με τη σύλληψη της Αλεξάνδρας, ενώ εκείνη αντιμετωπίζει μέχρι και ποινή φυλάκισης.

Η Βασιλική και ο Στέφανος βρίσκουν καταφύγιο στο σπίτι της Φρύνης, αγνοώντας ότι η Χρυσούλα καιροφυλακτεί.

Ο Κωνσταντίνος καταφθάνει στη Μάνη και, μαζί με τον Μιχάλη, παρηγορούν τον Μανώλη που ανησυχεί για τη μητέρα του.

Η Αμαλία συνεχίζει την επίθεση φιλίας στην Ασπασία, αλλά η Κούλα δεν τολμάει να της πει την αλήθεια.

Η Φιλιώ συνεχίζει να δείχνει την αγάπη της προς την Αθηνά, κι εκνευρίζεται κάθε φορά που βλέπει τον Τζον να περιτριγυρίζει τη μητέρα της. Η Μαρουσώ ερευνά τη δολοφονία της γυναίκας κι δείχνουν ότι πρόκειται για ένα ακόμα έγκλημα του serial killer.

Για το συμβάν ενημερώνεται και ο Κουράκος, ο οποίος αποφασίζει να δράσει.

Η Αριάδνη περνά να δει τον αδελφό της και η σύγκρουση με την Ιουλία είναι αναπόφευκτη. Την ίδια ώρα, η Φρύνη δέχεται την πρόταση της Αριάδνης να πάει να δουλέψει στην ταβέρνα.

Ο Αντώνης, προκειμένου να προστατέψει την Αλεξάνδρα, αναλαμβάνει την ευθύνη για το ατύχημα στο λατομείο.