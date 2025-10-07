Οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», κορυφώνονται και οι ζωές των ηρώων δοκιμάζονται όσο ποτέ άλλοτε.
Τι θα δούμε απόψε στο Επεισόδιο 16 (Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 22:20)
Ο Αντώνης, η Ερωφίλη κι ο Μανώλης είναι πολύ αναστατωμένοι με τη σύλληψη της Αλεξάνδρας, ενώ εκείνη αντιμετωπίζει μέχρι και ποινή φυλάκισης.
Η Βασιλική και ο Στέφανος βρίσκουν καταφύγιο στο σπίτι της Φρύνης, αγνοώντας ότι η Χρυσούλα καιροφυλακτεί.
Ο Κωνσταντίνος καταφθάνει στη Μάνη και, μαζί με τον Μιχάλη, παρηγορούν τον Μανώλη που ανησυχεί για τη μητέρα του.
Η Αμαλία συνεχίζει την επίθεση φιλίας στην Ασπασία, αλλά η Κούλα δεν τολμάει να της πει την αλήθεια.
Η Φιλιώ συνεχίζει να δείχνει την αγάπη της προς την Αθηνά, κι εκνευρίζεται κάθε φορά που βλέπει τον Τζον να περιτριγυρίζει τη μητέρα της. Η Μαρουσώ ερευνά τη δολοφονία της γυναίκας κι δείχνουν ότι πρόκειται για ένα ακόμα έγκλημα του serial killer.
Για το συμβάν ενημερώνεται και ο Κουράκος, ο οποίος αποφασίζει να δράσει.
Η Αριάδνη περνά να δει τον αδελφό της και η σύγκρουση με την Ιουλία είναι αναπόφευκτη. Την ίδια ώρα, η Φρύνη δέχεται την πρόταση της Αριάδνης να πάει να δουλέψει στην ταβέρνα.
Ο Αντώνης, προκειμένου να προστατέψει την Αλεξάνδρα, αναλαμβάνει την ευθύνη για το ατύχημα στο λατομείο.