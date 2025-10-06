Ο Λάκης Γαβαλάς μοιράστηκε με τον δικό του απολαυστικό τρόπο στιγμές από τη ζωή του στην φυλακή.

Άγνωστες πτυχές της ζωής του στη φυλακή περιέγραψε ο Λάκης Γαβαλάς, μιλώντας για τις συνθήκες στο κελί και τον τρόπο που κατάφερε να ανασυνταχθεί.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές», αποκάλυψε πως «τελικά στη φυλακή τελείωσα πολλά πράγματα που δεν τα έκανα έξω, που ήμουν ελεύθερος».

«Ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Άρχισα να γυμνάζομαι ξανά, είπα ότι ζεις και με λίγα ρούχα [...] Αναθεώρησα κάποια πράγματα για μένα και έκανα, αυτό που λέμε, restart».

Ερωτηθείς για το αν δέχτηκε bullying, απάντησε: «Τι bullying, καλέ; Έβγαινα στο διάδρομο και έκαναν όλοι στο πλάι, ήταν σαν να βλέπω μια σκούπα να σκουπίζει το έδαφος για να περάσω. Ήταν, να φανταστείς, οι "Πυρήνες της φωτιάς" οι οποίοι "κύριε Γαβαλά" έλεγαν και το εννοούσαν».

Ένα συγκεκριμένο περιστατικό με έναν συγκρατούμενο, ωστόσο, τον ανάγκασε να επινοήσει μια έξυπνη τακτική, χρησιμοποιώντας το χιούμορ του:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Στην αρχή ήταν ένας Αλβανός και εκεί έμαθα τη λέξη motra. Δεν μου έκανε άλλο τίποτα, παρά έλεγε κάθε τόσο "motra", "motra". Εγώ είχα φέρει κάποια ρούχα, από τις εταιρείες που είχα, στη φυλακή. Όταν τα έφερα, λοιπόν, άρχισα να μοιράζω σε κάποιους κρατούμενους και μια κοινωνική λειτουργός μου είπε ότι δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Κόβω την διανομή και δεν πρόλαβε αυτός να πάρει ένα ρούχο. Άρχισε να κακιώνει μαζί μου και τον ρώτησα τι σημαίνει το motra. Μου λένε οι άλλοι τι σημαίνει και του είπα "άκουσε να δεις, θα με λες ή γυναικάρα ή άντρακλα! Ο άντρακλας σε στέλνει σε άλλη πτέρυγα και η γυναίκα σε κρατάει και σε φιλάει στο στόμα. Τι θες από τα δύο να κάνουμε αυτή τη στιγμή;". Από τότε έπεσε απόλυτη σιγή», ανέφερε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd865qbg6b7t?integrationId=40599y14juihe6ly}