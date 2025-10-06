Αναλυτική η περίληψη του σημερινού επεισοδίου.

Οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του MEGA, «ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ», κορυφώνονται και οι ζωές των ηρώων δοκιμάζονται όσο ποτέ άλλοτε. Σχέσεις διαλύονται, συμμαχίες ανατρέπονται και τα μυστικά που έμεναν κρυμμένα για καιρό αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια.

Στα επόμενα επεισόδια, οι ήρωες καλούνται να πάρουν αποφάσεις, ενώ το σκοτεινό παρελθόν κάποιων αρχίζει να αποκαλύπτεται με οδυνηρές συνέπειες.

Ο κίνδυνος παραμονεύει και κανείς δεν είναι ασφαλής.

Επεισόδιο 15 (Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 22:20)

Ο Στέφανος κινητοποιείται αμέσως και, με τη βοήθεια των υπολοίπων, ξεκινά αγώνα δρόμου για να βρει τη Μαλένα πριν να είναι αργά.

Την ίδια στιγμή, η Μαργαρίτα υποβάλλεται σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Η Κούλα μαθαίνει κάτι σημαντικό που δεν γνώριζε για τον Λεοντιάδη και νιώθει τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια της.

Η Φρύνη αποκαλύπτει στον Λυκούργο πως ο Παρασκευάς δέχτηκε ένα απειλητικό σημείωμα και, μαζί με τη Χάιδω, του κάνουν μια πολύ σοβαρή συζήτηση.

Ο Στάθης υποψιάζεται πως η Ερωφίλη έκανε έρωτα με τον Αντώνη και η ζήλια τον τυφλώνει.

Ο Μιχάλης πιέζει τη Δάφνη να του πει την αλήθεια για το μωρό κι εκείνη, για πρώτη φορά, του εκμυστηρεύεται κάτι που δεν είχε τολμήσει ποτέ να του πει μέχρι τώρα. Ο serial killer δολοφονεί το επόμενo θύμα του.

Η Αθηνά δέχεται μια συγκινητική έκπληξη από τον Ανδρέα και ταξιδεύει στην Αθήνα για να τον συναντήσει. Εκεί, μοιράζονται μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή που αποδεικνύει την αδιαμφισβήτητη χημεία τους.

Ο Στάθης πέφτει από τα σύννεφα τη στιγμή που πιάνει την Ιουλία και τον Τζον μαζί. Ένα απρόσμενο εργατικό ατύχημα στο λατομείο οδηγεί στη σύλληψη της Αλεξάνδρας για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.