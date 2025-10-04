Δυστυχώς, οι κριτές δεν πέρασαν τον Θοδωρή στην επόμενη φάση.

Μια συγκινητική ιστορία από τη ζωή του μοιράστηκε ο Θοδωρής που έκανε τους κριτές του «The Voice» να «λυγίσουν».

Όπως ο ίδιος αποκάλυψε, το 2014 έχασε την αδελφή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα και απόψε ανέβηκε στη σκηνή για εκείνη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd9rgl6i6xt5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δυστυχώς, οι αστάθειες στη φωνή του, δεν έκαναν τις καρέκλες των κριτών να γυρίσουν και να τον περάσουν στην επόμενη φάση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd9rk9z7ugi9?integrationId=40599y14juihe6ly}