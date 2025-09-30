Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της νεκροψίας για την κληρονόμο. Για αμέλεια κάνει λόγο η οικογένεια Λεμού.

Ένα συγκλονιστικό δράμα εκτυλίχθηκε στο Λονδίνο με θύμα την 30χρονη Ελληνίδα κληρονόμο Μαρίσα Λεμού, η οποία βρέθηκε νεκρή στην έπαυλή της στο Νάιτσμπριτζ στις 11 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η αιτία θανάτου, όπως αποκάλυψε η νεκροψία, ήταν σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου – μια λοίμωξη που εξελίχθηκε ραγδαία και αποδείχθηκε μοιραία.

Η Μαρίσα είχε επιβιώσει από καρκίνο του μαστού και τη σπάνια αιματολογική νόσο HLH, θεραπείες που είχαν καταστήσει το ανοσοποιητικό της ιδιαίτερα ευάλωτο. Παρά τις δυσκολίες, είχε βρει δύναμη να συνεχίσει τη ζωή της, να κυνηγήσει το όνειρό της στο θέατρο και να επιστρέψει πρόσφατα στις σκηνές του Λονδίνου.

Οι μοιραίες ώρες

Η υγεία της παρουσίασε επιδείνωση στις 9 Σεπτεμβρίου με συμπτώματα όπως ζάλη, υψηλό πυρετό και κνησμό. Αρχικά επισκέφθηκε το ιδιωτικό κέντρο Leaders in Oncology Care (LOC), όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά της με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Λονδίνου (UCLH).

Ωστόσο, στο UCLH οι εξετάσεις έγιναν από νοσηλευτές και όχι από γιατρούς, σύμφωνα με την οικογένεια. Παρά τα ανησυχητικά επίπεδα πίεσης και οξυγόνου, έλαβε εξιτήριο με αντιβιοτικά. Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της.

Ερωτήματα

Η οικογένεια Λεμού κατηγορεί το NHS για σοβαρή αμέλεια.

Όπως υποστηρίζουν συγγενείς:

«Η Μαρίσα είχε όλα τα σημάδια σήψης. Δεν την εξέτασε ποτέ γιατρός. Ένα κορίτσι με τέτοιο ιστορικό δεν έπρεπε να σταλεί σπίτι».

Οι γονείς της, Διαμαντής και Μπέσυ, έχουν ήδη προσλάβει νομική ομάδα για να κινηθούν δικαστικά κατά του νοσοκομείου.

Το προσωπικό της όνειρο

Παρά τον πλούτο και το βαρύ όνομα, η Μαρίσα Λαϊμού δεν αρκέστηκε στην οικογενειακή της κληρονομιά. Δούλεψε σε παιδικούς σταθμούς και ξενοδοχεία, ενώ το μεγάλο της πάθος ήταν το θέατρο. Πρόσφατα είχε ερμηνεύσει την Ιουλιέτα σε παραγωγή του Ρωμαίος και Ιουλιέτα και ετοιμαζόταν για νέο ρόλο στον Όλιβερ.

Το τελευταίο αντίο

Μετά από εβδομάδες αναμονής λόγω της νεκροψίας, η σορός της παραδόθηκε στην οικογένεια, η οποία έχει προγραμματίσει δύο τελετές, στο Λονδίνο και στην Αθήνα, πριν η 30χρονη ταφεί στον οικογενειακό τάφο.

Η οικογένεια δηλώνει αποφασισμένη να μάθει «ποιος τελικά πρόδωσε– τη Μαρίσα».