Η δημοφιλής σειρά του Mega, «Η Γη της Ελιάς», επιστρέφει απόψε με επεισόδιο γεμάτο ένταση, ανατροπές και συγκλονιστικές αποκαλύψεις.

Οι ζωές των πρωταγωνιστών διασταυρώνονται ξανά μέσα από μυστικά, ίντριγκες και αποφάσεις που θα αλλάξουν τα πάντα.

Ο Αντώνης βάζει φρένο στην υιοθεσία

Κεντρικό πρόσωπο του επεισοδίου είναι ο Αντώνης, ο οποίος παίρνει μια κρίσιμη απόφαση. Δίνει εντολή στη Μαρουσώ να σταματήσει την υιοθεσία του μωρού από την οικογένεια Ρουσσάκη, κλονίζοντας έτσι την εύθραυστη ισορροπία που είχε διαμορφωθεί γύρω από το παιδί. Η κίνηση αυτή ανοίγει νέο κύκλο αντιπαραθέσεων και φέρνει τον ίδιο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η Αλεξάνδρα αναζητά την αλήθεια

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα αποκαλύπτει στην οικογένειά της ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε εξέταση DNA. Οι υποψίες της πως το μωρό μπορεί να είναι της κόρης της, Χριστιάνας, την οδηγούν σε αυτό το τολμηρό βήμα. Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς η αλήθεια ενδέχεται να ανατρέψει πολλά δεδομένα και να φέρει τα πάνω-κάτω στις ζωές όλων.

Δραματικές εξελίξεις για τους ήρωες

Η Μαργαρίτα επισκέπτεται την Ιουλία με σκοπό να μάθει περισσότερα για τις κατηγορίες της Μαριάννας. Ωστόσο, η Ιουλία αρνείται κατηγορηματικά όλα όσα της αποδίδονται, αφήνοντας τη Μαργαρίτα σε αβεβαιότητα.

Την ίδια στιγμή, η Αθηνά βρίσκεται αντιμέτωπη με δίωξη, ενώ η Φιλιώ καλείται να παρουσιαστεί στον εισαγγελέα ανηλίκων. Οι πιέσεις και τα εμπόδια μεγαλώνουν, δημιουργώντας νέα μέτωπα για τους ήρωες.

