Για πρώτη φορά στον αέρα του The Voice αναφέρθηκε στο διάστημα που πέρασε στην ψυχιατρική κλινική στα μέσα του περασμένου Αυγούστου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες μέσω του Voice που έκανε πρεμιέρα χθες και έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση μετά τα προβλήματα που προέκυψαν το καλοκαίρι με την οικογένειά του.

Μαζί με τους Έλενα Παπαρίζου, Χρήστο Μάστορα και Πάνο Μουζουράκη στο πλατό του μουσικού τάλεντ σόου επέστρεψε και ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την περιπέτειά του και τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Μάλιστα, για πρώτη φορά στον αέρα του The Voice αναφέρθηκε στο διάστημα που πέρασε στην ψυχιατρική κλινική στα μέσα του περασμένου Αυγούστου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd3sbom21gpd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με αφορμή τη συμμετοχή ενός βοηθού νοσηλευτή στο Talent Show, η Έλενα Παπαρίζου αναφέρθηκε στις δύσκολες ώρες που πέρασε ο αδελφός της με την υγεία του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πρόσφατα έπαθε ο αδελφός μου ένα πολύ γερό έμφραγμα, θα πω ότι παραπονιόμαστε εδώ στην Ελλάδα αλλά είμαστε πολύ καλοί στα δημόσια (σ.σ. νοσοκομεία). Αξίζει να το πω αυτό και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο “Αλεξάνδρα”, σε όλους τους γιατρούς του αδελφού μου. Πάνω στην εντατική ήταν εξαιρετική. Μου τον επιστρέψανε καινούργιο. Ευχαριστώ. Τα τελευταία χρόνια όλη την ώρα στα νοσοκομεία ήμουν», είπε χαρακτηριστικά η Έλενα Παπαρίζου.

Τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε: «Και εγώ μια βόλτα πέρασα και το κάνανε βούκινο», προκαλώντας «πάγωμα» στους coaches οι οποίοι δεν θέλησαν να σχολιάσουν, αφήνοντας το κοινό να χειροκροτήσει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd3vpl1funm9?integrationId=40599y14juihe6ly}