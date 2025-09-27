Το Παρά Πέντε γιορτάζει τα 20ά του γενέθλια και το Mega βάζει στο παιχνίδι και τους φανς της σειράς.

Η αγαπημένη σειρά το «Παρά Πέντε» συμπληρώνει 20 χρόνια και το Mega ετοιμάζει μια ξεχωριστή επέτειο, με τη συμμετοχή και του κοινού και με πρωταγωνιστή της καμπάνιας, τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2005 προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο της σειράς στις 22:00.

Ακριβώς την ίδια ώρα, δύο δεκαετίες αργότερα, το Mega ανέβασε ένα ειδικό microsite για τους θαυμαστές του, με ένα μήνυμα από τον δημιουργό Γιώργο Καπουτζίδη.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης κάλεσε το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία του reunion. Ζήτησε από τους θεατές να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τη σειρά, να θυμηθούν αγαπημένες σκηνές και να μοιραστούν ιδέες για το πώς φαντάζονται τους ήρωες σήμερα. Όπως ανέφερε, αρκετές από αυτές τις προτάσεις θα ενσωματωθούν στο επετειακό επεισόδιο.

{https://www.instagram.com/reel/DPE4aMqEbB2/}

«Όπως η Αμαλία καθοδηγούσε τους ήρωες, έτσι κι εσύ μπορείς τώρα να συμβάλλεις στη διαμόρφωση αυτού του πρωτόγνωρου τηλεοπτικού αφιερώματος. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει! Δήλωσε παρών στο μεγάλο αυτό πάρτι που θα φωτίσει ξανά τις πιο θρυλικές στιγμές του Παρά Πέντε» έγραψε το Mega.