Όλα όσα θα δούμε το Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1.

Η υγεία έρχεται σε πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, ενώ για 14η χρονιά, η Φωτεινή Γεωργίου, αναλαμβάνει να παρουσιάζει και να αναδεικνύει θέματα που αφορούν τόσο τη σωματική – όσο και την ψυχική υγεία!

Ο τηλεοπτικός σταθμός, μεταφέρει χαρακτηριστικά: «Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Φωτεινή Γεωργίου, για 14η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Όσα θα δούμε το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου στις 13:30

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου:

• Γιατί πρέπει να εκφράζουμε τα συναισθήματα μας; Νέα διεθνής τάση εκτόνωσης με ουρλιαχτά στη φύση ή σε μαξιλάρι.

• Εγκρίθηκαν στις ΗΠΑ σταγόνες για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας, οι οποίες βελτιώνουν την όραση για 10 ώρες. Τι λένε κορυφαίοι ειδικοί;

• Νέα μεγάλη μελέτη δείχνει ότι 60 γρ. αμύγδαλα την ημέρα προστατεύουν τα κύτταρά μας από βλάβες και βελτιώνουν την οξειδωτική υγεία.

• Πρώτε Βοήθειες με τη συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Μαθαίνουμε τη λαβή «Χάιμλιχ» για την αντιμετώπιση της πνιγμονής σε παιδιά και ενηλίκους.

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου:

• Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, που αφορά 1 στις 5 γυναίκες. Ποιο σύμπτωμα χτυπά καμπανάκι; Τι λέει η 20χρονη Άννα, που το αντιμετωπίζει;

• Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς: Στις 29 Σεπτεμβρίου η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία διοργανώνει το Athens Heart Festival στο ΜΕΤΡΟ στο Σύνταγμα.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» φιλοξενεί τον Καθηγητή και Πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Κωνσταντίνο Τούτουζα.

• Η στάση του σώματος συνδέεται στενά με την εγκεφαλική μας απόδοση. Πώς αυξάνεται η συγκέντρωση και η αυτοπεποίθησή μας αν την βελτιώσουμε;

• ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Πώς επιλέγουμε τον κατάλληλο κτηνίατρο για το κατοικίδιο μας;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ANT1».

Δείτε το trailer:

{https://www.youtube.com/watch?v=e0vxbPl85ow}

Συντελεστές:

Παρουσίαση –Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ζυγούρα

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος