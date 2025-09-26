Η σειρά τίμησε με έναν ξεχωριστό τρόπο τη μνήμη της Ηρώς Καριοφύλλη.

Με ένα δυνατό και συγκινητικό μήνυμα τίμησε ο Alpha τη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρώς Καριοφύλλη, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η αφιέρωση προβλήθηκε στο φινάλε του πρώτου επεισοδίου της νέας κοινωνικής – δραματικής σειράς «Να με λες μαμά», που έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

«Αφιερωμένο στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρώς Καριοφύλλη για τη σημαντική συμβολή της στην έρευνα», ανέφερε το μήνυμα που συγκίνησε τους τηλεθεατές.

Η συμβολή της Καριοφύλλη στην προετοιμασία και τεκμηρίωση της σειράς υπήρξε καθοριστική, αφήνοντας το αποτύπωμά της σε μια παραγωγή που από το πρώτο κιόλας επεισόδιο κέρδισε θετικά σχόλια κοινού και κριτικών.

Το σενάριο εστιάζει στο ευαίσθητο ζήτημα της παιδικής κακοποίησης, μέσα από την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στη σιωπηλή έκκληση ενός κακοποιημένου κοριτσιού. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δύναμη και το βάθος της σχέσης μητέρας και κόρης.

Με πρωταγωνίστριες τη Μαρία Κίτσου και τη Φιλαρέτη Κομνηνού, το «Να με λες μαμά» συνδυάζει κοινωνική ευαισθησία και έντονο συναίσθημα, ενώ η αφιέρωση στην Ηρώ Καριοφύλλη έδωσε στην πρεμιέρα μια ξεχωριστή, ανθρώπινη διάσταση.