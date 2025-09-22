Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση η Βίκυ – Όσα δήλωσε στην κάμερα του Exathlon!

Με έντονες συγκινήσεις, ανατροπές και δυνατές δοκιμασίες, ξεκίνησε για μια ακόμη φορά το Exathlon, σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, στον ΣΚΑΙ.

Οι παίχτες και των δύο ομάδων, έχουν ήδη αναλάβει δράση στο στίβο μάχης, ενώ με ανυπομονησία περιμένουν και τους νέους αντιπάλους τους από το Μεξικό. Πριν από όλα όμως, αξίζει να υπενθυμιστεί πως η Στεφανία Γκλάρα, ήταν η παίχτρια της μπλε ομάδας, που αποχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα, αφήνοντας πίσω της μια κενή θέση, τόσο στο αριθμητικό σύνολο των αθλητών όσο και στην ψυχολογία τους.

Exathlon - Με δάκρυα στα μάτια η Βίκυ

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, στη συζήτηση που έκαναν οι παίχτες της μπλε και της πορτοκαλί ομάδας με τον Γιώργο Καράβα, η Βίκυ Πετεινάρη, δεν έκρυψε τα συναισθήματά της, ύστερα από την αποχώρηση της συμπαίχτριάς της και της φίλης της, Στεφ.

Αναλυτικότερα, απαντώντας στις ερωτήσεις του παρουσιαστή, η ίδια αποκάλυψε πως της στοίχησε η αποχώρηση της Στεφανίας Γκλάρα.

«Βίκυ, σε βλέπω αρχικά είσαι πολύ στενοχωρημένη, ήσουν πολύ κοντά με τη Στεφ, θέλεις να μιλήσεις λίγο γι’ αυτό;», αποκρίθηκε αρχικά ο παρουσιαστής δίνοντας το λόγο στην Βίκυ Πετεινάρη.

Η ίδια λοιπό, απάντησε εμφανώς επηρεασμένη από τη νέα συνθήκη: «Τι να πω ρε Γιώργο, είμαι αρκετά στενοχωρημένη. Προσπαθώ να το αποδεχτώ από εχθές. Δεν ξέρω τι να πω! Ήταν το μεγαλύτερο στήριγμά μου εδώ μέσα γιατί η αδερφή μου είναι στην άλλη ομάδα. Ήταν μαζί μου παντού. Οπότε για εμένα αλλάζει το παιχνίδι στη συμβίωση. Πρέπει να το αποδεχτώ για να μην κάνω κακό σε εμένα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφερόμενη μάλιστα στο τι είναι αυτό που επηρέασε τις αποδόσεις της Στεφανίας και την οδήγησε σε αποχώρηση η Βίκυ δήλωσε: «Σίγουρα η ψυχολογία έπαιξε ρόλο. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν αυτό που μας έδειξε εχθές, δεν ξέρω είχε θολώσει. Θεωρώ πως ήταν άδικο να φύγει από τώρα, αλλά από τη στιγμή που σκάλωσε και είπε «δεν μπορώ», από εκείνη τη στιγμή και μετά ότι και να της έλεγα, είχε θολώσει… δεν ξέρω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dczj4dp2o4rd?integrationId=40599y14juihe6ly}