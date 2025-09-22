Η δολοφονία του Σήφη σοκάρει την οικογένεια Ρουσσάκη.

Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», επέστρεψε χθες με ανατροπές αλλά και νέα μέτωπα που πυροδοτούν εξελίξεις.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 22 έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στις 21:00:

Επεισόδια 2 + 3 (Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου)

Η Αλεξάνδρα καταγγέλλει τον Σήφη για κακοποίηση, με τη βοήθεια του γιου της, και η αστυνομία ξεκινά έρευνα για να τον εντοπίσει και να περάσει αυτόφωρο για τις σωματικές βλάβες που της προκάλεσε. Στο μεταξύ, η Αθηνά δυσκολεύεται πολύ να πιστέψει τις δικαιολογίες του Τζον και του ξεκαθαρίζει ότι σκοπεύει να αγοράσει σπίτι και να φύγει από εκεί, το συντομότερο δυνατό, μαζί με τη Φιλιώ και την Αναστασία.

Ο Κουράκος ανακρίνει την Άννα για να μάθει τις λεπτομέρειες της επίθεσης που δέχτηκε ο Αποστόλης αλλά και για την τραγική κατάληξή της στα χέρια των ανδρών που τη βίασαν. Ο Στέφανος πηγαίνει στο σπίτι του το κοριτσάκι που εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του και προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι η μητέρα του και τι ακριβώς συμβαίνει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για καλή του τύχη, η Μαργαρίτα μαθαίνει τι έγινε και προσφέρει την πολύτιμη βοήθειά της. Μετά την προσβολή της Ιουλίας, ο Μιχάλης παραιτείται οριστικά από τη θέση του διευθυντή και η επιχείρηση μένει επί ξύλου κρεμάμενη. Το γεγονός αυτό φέρνει την Αθηνά σε τεράστια ρήξη με την Ιουλία.

Ο Σήφης Ρουσσάκης βρίσκει τραγικό θάνατο στο λατομείο, στο Ρέθυμνο: ένας εργάτης τον βρίσκει με πολλαπλές μαχαιριές.

Η δολοφονία του Σήφη σοκάρει την οικογένεια Ρουσσάκη, ενώ η αστυνόμος Μαρουσώ (Λουκία Βασιλείου) αναλαμβάνει να διερευνήσει την υπόθεση.

Ο Στάθης, ο Τζον κι ο Κωνσταντίνος ενημερώνονται για το συμβάν κι ετοιμάζονται να πάνε στην Κρήτη για την κηδεία, ενώ ο Λυκούργος και η Χάιδω, που είναι ήδη εκεί, συμπαραστέκονται στην οικογένεια.

Ο Δημοσθένης προβληματίζεται από τον χαμό του συνεργάτη του και καταφθάνει στο νησί μαζί με την Ασπασία.

Ο Στέφανος προσπαθεί να συλλέξει πληροφορίες από τη μικρή Μαλένα, αλλά το παιδί παραμένει φοβισμένο κι απόμακρο. Η Άννα απολογείται κι αφήνεται ελεύθερη. Η Βασιλική αναλαμβάνει να την φιλοξενήσει στο σπίτι της και της προτείνει να δει έναν ψυχίατρο.

Η Αθηνά μετακομίζει σε νέο σπίτι, παρά τις αντιρρήσεις της Μαργαρίτας για τον χωρισμό της από τον Τζον.

Η Αριάδνη ζητάει από τον Κουράκο να κάνουν εξετάσεις για να βεβαιωθούν ότι μπορούν να αποκτήσουν μωρό.

Ο Στέφανος κρύβει την αλήθεια σχετικά με τη Μαλένα και λέει στη Βασιλική πως είναι το παιδί ενός φίλου του. Η Δάφνη ανησυχεί για το μωρό, αλλά μετά τον φόνο του Σήφη δεν τολμάει να πιέσει καταστάσεις.

Ο Μανούσος (Κωνσταντίνος Χειλάς), το δεξί χέρι του Αντώνη, έχει ενεργό ρόλο στο trafficking, αλλά για κακή του τύχη τον βλέπει η Ισμήνη σε μια παραλαβή γυναικών σε παραλία της Κρήτης.