Ευχάριστα νέα έρχονται για την υγεία του Στάθη Μαντζώρου όπου νοσηλεύεται από τον Ιούνιο με ισχυρό αιμοραγγικό εγκεφαλικό.

Νέες πληροφορίες έρχονται από την πορεία της υγείας του ηθοποιού Στάθη Μαντζώρου. Όπως δήλωσε ο πατέρας του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου ο Στάθης Μαντζώρος έχει ανοίξει τα μάτια του, καταλαβαίνει τα πάντα αλλά δεν μπορεί να μιλήσει.

Όπως δήλωσε στην εκπομπή ο πατέρας του, Γιάννης Μαντζώρος «του μιλάω κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Το βάζει το τηλέφωνο στο αυτί του η μάνα του, όταν ακούει την φωνή μου ανοίγει τα μάτια του και κλαίει».

«Ήταν δύσκολο. Οι γιατροί μας είπαν ότι αφού γλιτώσαμε θέλει υπομονή. Τον Δεκέμβριο μας είπαν ότι θα αρχίσει να μιλάει». Κλείνοντας, φανερά συγκινημένος ευχαρίστησε τον κόσμο που στάθηκε δίπλα στον αγαπημένο ηθοποιό αυτές τις δύσκολες στιγμές.

